Ghoochannejhad neemt wedstrijdbal én record mee naar Zwolle: "Straks word ik nog supersub"

Reza Ghoochannejhad nam na zijn hattrick als invaller tegen Willem II (1-3) niet alleen drie punten en de wedstrijdbal mee naar huis, maar schreef ook een Eredivisierecord op zijn naam. De spits van PEC Zwolle is de eerste speler in de geschiedenis van de Nederlandse competitie die twee keer als invaller een hattrick maakte.

"Ben je verbaasd?", grapt de hoofdrolspeler na afloop van het duel in Tilburg, waar PEC tegen een 1-0 achterstand aankeek, maar na een rode kaart aan Willem II-zijde de wedstrijd deed kantelen. Ghoochannejhad had slechts een klein kwartiertje nodig voor zijn hattrick. "Ik heb er al een paar mogen verzamelen in mijn carrière en dit is mijn tweede bij PEC. Maar dat moet ik niet te hard roepen, straks word ik nog supersub", lacht hij.

Vertrouwen

Voor Ghoochannejhad werd het een geweldige avond. "We hadden deze doelpunten nodig en ik stond er, dat is lekker. Ik weet wat ik kan. Eén van mijn kwaliteiten is goals maken. Soms komt dat eruit en soms ook niet. Maar ik heb altijd vertrouwen in mezelf, zonder arrogant te klinken. Gelukkig heb ik de ploeg aan drie punten kunnen helpen."

Ghoochannejhad zit vaker op de bank dan hem lief is. "Ik heb bijna vier maanden niet gespeeld. Elke 'echte spits' wil altijd scoren, ik ook, maar daarvoor moet je ook speelminuten krijgen. Zo eerlijk moet je ook zijn. Ik ben blij dat ik vandaag meer tijd heb gekregen om het te laten zien. Die drie punten zijn echter het allerbelangrijkste, want nu kunnen we een beetje omhoog kijken. We zetten een heel goede stap", vervolgt hij.

Thomas Buitink

Uitgerekend op de dag dat PEC in de persoon van Thomas Buitink een nieuwe spits presenteerde, stond Ghoochannejhad op. "Dat heeft helemaal geen rol gespeeld. Het is topvoetbal en PEC zocht een nieuwe spits. Dat heeft wel aan me geknaagd de afgelopen tijd. Dan zit je jezelf op de bank te verbijten, omdat er andere keuzes worden gemaakt. Maar dat heb je te respecteren. Ik heb me altijd professioneel opgesteld en goed getraind."

"Ik kan Buitink alleen welkom heten en het hem heel moeilijk maken. Hopelijk biedt dit meer perspectief. Want dat is na vandaag wel wat anders geworden, denk ik. Het geeft hoop en ook bevestiging. Een vertrek bij PEC Zwolle? We moeten niet gek gaan doen", aldus de ervaren Ghoochannejhad.