Eerste huisartsen in IJsselland gevaccineerd

Nadat gisteren de huisartsen in Twente aan de beurt waren, werden vandaag ook de eerste huisartsen in de regio IJsselland gevaccineerd. "Het is heel nodig, We zijn super opgelucht dat het nu alsnog zo snel is gelukt", vertelt Jaap Ronald Blom, een van de huisartsen die vanochtend een prik kreeg.

De eerste huisartsen in Twente werden vrijdagavond in het MST al gevaccineerd. De huisartsen in IJsselland kregen de prik in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Blom is blij, want hij komt met zijn beroep regelmatig in contact met coronapatiënten. "Ik denk dat een gemiddelde huisarts op het moment wel dagelijks in contact komt met iemand met corona of die mogelijk corona heeft."

Snel regelen

Bij Isala moest er het nodige in gang worden gezet om de zeshonderd huisartsen uit de wijde omgeving te kunnen inenten. Ook assistenten, huisartsen in opleiding en verpleegkundig specialisten krijgen een prik. "We zijn er trots op dat dit allemaal gelukt is", vertelt Astrid Jansen Hollebooom, van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), die het prikken organiseert.

De vaccinaties worden gezet door andere huisartsen. "Die zijn in korte tijd opgetrommeld." Daarnaast was er hulp van de huisartsenpraktijk en van het ziekenhuis zelf. "Die hebben al veel ervaring opgedaan met vaccineren."

Blom is opgelucht dat er na al die maanden nu een vaccin is. "De afgelopen maanden hebben we gewoon ons werk gedaan, daar ben je huisarts voor. Maar nu is er iets wat ons kan beschermen. En dat is vooral belangrijk om de huisartsenzorg op peil te houden. Want als er veel huisartsen wegvallen, ontstaat er een groot probleem. Dan loopt de hele keten niet meer goed. Dus het is fijn dat alle zorgmedewerkers die met corona te maken hebben, nu gevaccineerd worden."

'Een prik zoals elke andere prik'

Het moment zelf was wel speciaal voor de huisarts. "Maar het is een prik zoals elke andere prik. Ik merk er niet zoveel van. Maar het is vooral opluchting, je merkt ook dat de animo onder huisartsen groot is."