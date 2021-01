Directrice 'casino-zorgbureau' verder onder vuur

De directrice van het intussen veelbesproken 'casino-zorgbureau' Victorie in Almelo is verder onder vuur komen te liggen. De curator, die zorgt voor de afwikkeling van het faillissement, heeft nader onderzoek aangekondigd naar onregelmatigheden. Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde faillissementsverslag.

De affaire rond de zorgaanbieder kwam destijds aan het rollen na publicaties door RTV Oost over de bizarre misstanden. Zo bleek uit een vertrouwelijk rapport van de sociale recherche dat directrice Nina B. honderden bezoekjes aan het casino had gebracht en dat ze haar cliënten paaide met peperdure cadeaus, waaronder Louis Vuitton-tasjes. Een van de cliënten had ze zelfs een borstvergroting cadeau gedaan.

Aanvullend onderzoek wees vervolgens uit dat de directrice meer dan een miljoen euro in het casino had vergokt. Haar gokgedrag nam op een gegeven moment zelfs dusdanige proporties aan dat ze in Nederland een casinoverbod kreeg, waarop ze uitweek naar gokparadijs Las Vegas.

Opvang probleemjongeren

Victorie hield zich bezig met de opvang van probleemjongeren. Nadat de gemeente Almelo het contract opzegde, kon Victorie nog lange tijd doordraaien omdat Menzis de opvang nog financierde. Maar toen ook de zorgverzekeraar de stekker eruit trok, ging de zorgaanbieder failliet. Victorie boekte in het laatste jaar een omzet van ruim 308.000 euro

Onderzoek curator

In een toelichting op de oorzaak van het faillissement schrijft curator Wouter Weenink dat hij een rechtmatigheidsonderzoek zal uitvoeren. Zo wordt onder meer nagegaan of er bezittingen van Victorie in de aanloop naar het faillissement zijn weggesluisd. De curator zegt dat het nu nog te vroeg is voor conclusies, maar dat eerst meer onderzoek nodig is.

Opvallend detail in het verslag van de curator is overigens wel dat hij geen enkele activa heeft aangetroffen. Bij reguliere faillissementen heeft een bedrijf eigenlijk altijd wel enige activa, in de vorm van bijvoorbeeld een laptop. Bij Victorie trof de curator echter totaal niets meer aan.

Schulden

Verder blijkt uit het verslag dat Victorie een schuld van 88.252 euro heeft bij de fiscus. Zoals RTV Oost eerder al meldde, heeft ook de gemeente Almelo bovendien nog een vordering van ruim 7,6 ton uitstaan. De gemeente eist namelijk de verstrekte zorgsubsidies terug en heeft daartoe beslag laten leggen op diverse bezittingen van de directrice.

Vastgoedbedrijf Defy

Behalve Victorie ging ook Defy failliet. Dit is het vastgoedbedrijf, waarvan Victorie ruimtes huurde voor onder meer dagbesteding en huisvesting van cliënten. Dit vastgoedbedrijf was aanvankelijk eigendom van Nina B., maar vlak voordat de bom binnen Victorie barstte, had ze de vastgoedfirma verkocht aan haar zoon.

Onderzoek belangenverstrengeling

Behalve Victorie had de sociale recherche ook het Defy uitgebreid onder de loep genomen. Daarbij werd onder meer onderzocht of er sprake was van belangenverstrengeling en of de directeur van Defy de panden wel volgens marktconforme prijzen had verhuurd aan zijn moeder, als directrice van Victorie.

Uit het faillissementsverslag van curator Weenink blijkt dat Defy jaarlijks goed was voor omzetten van tussen de 1,6 en 1,8 ton. Het vastgoedbedrijf raakte echter in de problemen door de problemen bij Victorie. Toen er geen cliënten meer waren en de huurpenningen uitbleven, vielen de inkomsten weg. Ook naar de situatie bij Defy stelt de curator een zogenoemd rechtmatigheidsonderzoek in, schrijft hij in zijn verslag.

Mogelijke strafvervolging

Behalve eventuele procedures door de curator hangt de directrice ook nog mogelijke strafvervolging boven het hoofd.

Hoewel onderzoek van de sociale recherche aantoonde dat de directrice meer dan een miljoen euro had vergokt, besloot het Openbaar Ministerie destijds niet tot strafvervolging over te gaan. De gemeente Almelo vindt echter dat er sprake is van zorgfraude en heeft daarom een zogenoemde artikel 12-procedure aangespannen bij het gerechtshof in een poging zo alsnog strafrechtelijke vervolging af te dwingen.

Spraakmakend rapport

Vorige week nog werd een spraakmakend onderzoek gepresenteerd over wantoestanden die bij 22 Twentse zorgbureaus waren aangetroffen. Deze zorgaanbieders bleken nauwe connecties te hebben met criminelen. Zo deinsden ze er niet voor terug om hulpbehoevende cliënten in te zetten als hennepknippers. Naar aanleiding van dit rapport werden er Kamervragen gesteld en eisten meerdere raadsfracties opheldering over de situatie binnen hun eigen gemeente.

Fraude in de zorg heeft sinds 2015 een enorme vlucht genomen nadat de overheid deze taken bij de lokale overheden had neergelegd. Er werden tal van zorgbureaus opgericht, waarvan de bestuurders meer oog lijken te hebben voor het binnenhalen van zorgsubsidies dan voor het verlenen van zorg. Hierover is in de Tweede Kamer al meermalen de noodklok geluid.