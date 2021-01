Thomas Krol pakt bij eerste wereldbekerwedstrijd winst op 1500 meter

Schaatser Thomas Krol uit Deventer heeft in Heerenveen de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 1500 meter gewonnen. Hij kwam in Thialf tot een tijd van 1.43,24 minuut.

Met die tijd bleef Krol, die vorige week nog Europees kampioen sprint werd, maar 0,24 seconde boven het baanrecord van Kjeld Nuis en reed hij de tweede tijd ooit in Thialf. Nuis werd dit keer derde in 1.44,66. Tussen hen in won Patrick Roest in 1.44,45 zilver. Ook de nummers vier en vijf, Wesly Dijs en Louis Hollaar, kwamen uit Nederland.

Ter Mors vijfde

Bij de vrouwen werd Jorien ter Mors uit Enschede vijfde. Ze kwam tot een tijd van 1.54,97 minuut. Op dat moment was ze daarmee de snelste, maar er doken dus nog vier schaatssters onder. De Amerikaanse Brittany Bowe was de snelste in 1.53,88 Het zilver was voor Ireen Wüst in 1.54,57 en Antoinette de Jong pakte het brons in 1.54,71.

Mulder vijfde op 500

Op de 500 meter kwam Ronald Mulder uit Zwolle tot de vijfde tijd. Hij reed 34,74 seconden. Landgenoot Dai Dai Ntab pakte de winst in 34,55. Ter Mors kwam bij de vrouwen met 38,01 seconden niet verder dan de dertiende tijd. De winst ging daar naar Femke Kok in 37,08.