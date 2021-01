Heren Het Ravijn beginnen seizoen met gelijkspel, dames onderuit

Het zal de thuisploeg uit Nijverdal een dubbel gevoel opleveren, want aan het begin van de vierde periode stond het nog met 15-11 voor. Kort voor het einde werd het 15-16. In de laatste minuut zorgde Sander Veltkamp voor de gelijkmaker. De mannen spelen het bekertoernooi in een poule van zeven ploegen.

Vrouwen onderuit

De vrouwen verloren hun bekerwedstrijd bij ZVL. Het werd in Leiden 18-11. Kansloos was de ploeg uit Nijverdal niet, want in periode drie was het verschil slechts een punt: 11-10. Maar daarna maakte de thuisploeg dus nog zeven treffers en Het Ravijn slechts één. De vrouwen spelen in een poule van vier ploegen.