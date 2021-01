Kutucu en Burgzorg bezorgen Heracles Almelo in slotfase zege op Heerenveen

Heracles Almelo heeft voor de tweede keer dit seizoen drie punten overgehouden aan een duel met Heerenveen. In Erve Asito leek het slaapverwekkende duel zaterdagavond af te steven op een doelpuntloos gelijkspel, maar dankzij een bevlieging van Kutucu en Burgzorg won de thuisploeg in de slotfase met 1-0.

Net als in de verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord startte trainer Frank Wormuth met Azzaoui, die het tegen Heerenveen in de spits mocht proberen. Vloet keerde terug in de basis op zijn vertrouwde nummer tien-positie. Nieuwkomer Ahmed Kutucu, die deze week op huurbasis overkwam van Schalke 04, begon op de bank.

Van der Water verzuimt te scoren

In een saaie eerste helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht en was het voornamelijk aftasten van beide kanten. Desondanks moést Heracles na vijf minuten op voorsprong komen via Van der Water, die na een heerlijke hakbal van Vloet oog-in-oog stond met Mulder, maar de rechtsbuiten hielp de levensgrote kans om zeep door van dichtbij hoog over te schieten.

Weinig grote kansen

Even later waren de rollen omgedraaid. Van der Water bracht Vloet in stelling, maar de middenvelder mikte een meter over het doel Mulder. In het vervolg van de eerste helft gebeurde er weinig in Almelo. Het enige wapenfeit van de bezoekers kwam van Van Bergen, maar zijn inzet was te slap om het Blaswich moeilijk te maken.

Kutucu

Na rust kwam de eerste mogelijkheid van de thuisploeg. Burgzorg schoot ruim voorlangs na voorbereidend werd van Azzaoui. Laatstgenoemde moest er na een uur af en werd gewisseld voor Kutucu, die voor het eerst zijn opwachting mocht maken voor de Almeloërs. De Turkse spits stuurde koud in het veld Burgzorg weg, die op zijn beurt de vrijstaande Vloet niet wist te vinden waardoor de kans verkeken was.

Burgzorg doorbreekt impasse

Het spelbeeld in de tweede helft was een kopie van de eerste 45 minuten en daardoor leek zowel Heracles als Heerenveen vrede te hebben met een punt. De wedstrijd bevond zich in een impasse en de kansen waren spaarzaam. Waar iedereen dacht aan een doelpuntloos gelijkspel wisten de gastheren tóch de overwinning binnen te slepen. Twee minuten voor tijd legde Kutucu terug op Burgzorg, die met een lage schuiver de 1-0 achter Mulder schoot. Daar bleef het bij in Almelo en daardoor pakt Heracles drie belangrijke punten.

Heracles Almelo - Heerenveen 1-0

1-0 Burgzorg (88)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Quagliata, Kaib

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper, Rente, Quagliata; Schoofs, Vloet (Kiomourtzoglou/90), De la Torre; Van der Water (Bijleveld/87), Azzaoui (Kutucu/61), Burgzorg

Heerenveen: Mulder; Floranus, Dresevic, Bochniewicz, Woudenberg (Kaib/79); De Jong (Kongolo/34), Halilovic (Hajal/68), J.Veerman; Nygren (Van der Heide/79), H.Veerman, Van Bergen.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie en de statistieken van de spelers van Heracles Almelo.