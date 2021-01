Oorverdovend stil in Overijssel na invoering van avondklok

In Enschede was al voor negenen duidelijk te merken dat het rustiger was. Toch moesten de hulpdiensten daar vannacht uitrukken, omdat er een aantal containers in brand waren gestoken. Dat gebeurde onder aan de Rijnstraat, Hulsmaatstraat, Jekerstraat en de Lijsterstraat.

Containers in brand gestoken in Enschede (Foto: Dennis Bakker)

De politie was na negenen in het centrum van de stad aan het controleren op naleving van de avondklok.

Politie controleert in Enschede op naleving avondklok (Foto: News United / Dennis Bakker)

In Oldenzaal luidden om de negen uur de kerkklokken de avondklok in en leken de regels goed te worden nageleefd.

Ook Hengelo lijkt de avondklok goed na te leven, op een enkeling na.

En hieronder beelden van verlaten straten in Enschede. De politie controleert nog enkele mensen die na negen uur nog op straat liepen.

De A35 bij Enschede lag er vanavond na negenen ook verlaten bij.

Verlaten A35 bij Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

In Steenwijk is het beeld al niet anders. Verlaten straten en pleinen nadat om negen uur de avondklok inging.

Lege straten ook in Steenwijk (Foto: Colin Coule)

Er reden wel treinen van en naar het station in Steenwijk, maar er stapte niemand in of uit.

Niemand stapte in of uit de trein in Steenwijk (Foto: Compact Media)

Bij de rotonde net buiten Raalte hield de politie na het ingaan van de avondklok een verkeerscontrole. Naar schatting tweehonderd voertuigen zijn gecontroleerd en het merendeel van de automobilisten bleek de boel goed voor elkaar te hebben. Vooralsnog zijn hier minder dan tien boetes uitgeschreven voor het niet hebben van de vereiste papieren om de straat op te mogen