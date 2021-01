Avondklok in Overijssel: overwegend rustige avond en nacht voor politie

Inwoners van Overijssel hebben zich, tot zover bekend, netjes aan de avondklok gehouden. Volgens een politiewoordvoerder waren er geen "excessen" in onze provincie. In Enschede kwam nog wel een groep jongeren op straat samen, maar na een waarschuwing werd het ook daar rustig.

De politie heeft door heel het land in totaal 3600 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. 25 mensen zijn aangehouden, omdat zij weigerden te vertrekken of openlijk geweld pleegden. Precieze cijfers van het aantal boetes en aanhoudingen in onze provincie zijn niet bekend.

Onrust in Enschede

De politie meldt dat het beeld op straat na de avondklok in heel het land overwegend rustig was. In onze provincie was het nog wel even onrustig in de de Enschedese wijk Deppenbroek. Daar ging een groep jongeren de buurt rond. Volgens een omwonende werd er ook vuurwerk afgestoken.

De brandweer moest in die wijk meerdere malen uitrukken voor containerbranden aan de Rijnstraat, Hulsmaatstraat, Jekerstraat en de Lijsterstraat. Een politiewoordvoerder zegt dat de onrust van korte duur was. Voor zover bekend is daar niemand aangehouden en zijn er ook geen boetes uitgeschreven.

Lege A28 fotograferen

In Zwolle moest de politie vannacht rond 2.00 uur naar de A28. Daar liep iemand langs de weg die "met een slokkie op" foto's aan het maken was van een lege A28, meldt politie Oost-Nederland op Twitter. De Zwollenaar werd na een korte achtervolging staande gehouden. Hij kreeg twee boetes: één voor het overtreden van de avondklok en één voor lopen langs de snelweg.

De politie heeft op meerdere plekken in de provincie actief gecontroleerd. Zo werden mensen die na 21.00 uur in het centrum van Enschede liepen staande gehouden en hield de politie een verkeerscontrole bij Raalte. Daar werden naar schatting 200 voertuigen gecontroleerd. Ongeveer tien weggebruikers werden op de bon geslingerd voor het niet hebben van de vereiste papieren om de straat op te mogen.

'Oorlogstaferelen'

Verslaggever Tom Meerbeek ging gisteren na negen uur het centrum van Hengelo in om te kijken of er nog mensen op straat liepen. Iedereen die hij tegenkwam had een legitieme reden, maar niet iedereen was het ook eens met de maatregel. "Het zijn net oorlogstaferelen. Waar leven we in?", zegt één van de voorbijgangers.

Landelijk gezien waren er volgens de politie twee grote incidenten: in Urk werd een coronateststraat in brand gestoken en in Stein zocht een groep jongeren de confrontatie op met de politie. Agenten zouden zijn bekogeld met vuurwerk, stenen, flessen en molotovcocktails. Na ingrijpen van de politie keerde ook daar de rust terug.