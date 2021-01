FC Twente vergeet te scoren, VVV doet dat wel en bezorgt Enschedese club vijfde thuisnederlaag op rij

FC Twente heeft zichzelf vanmiddag een slechte dienst bewezen tegen VVV-Venlo. Op eigen veld kreeg de ploeg van trainer Ron Jans de meeste kansen, maar vergat het te scoren. VVV kreeg nauwelijks kansen, maar scoorde wel en nam de drie punten mee naar Limburg. Het was de vijfde nederlaag op rij in eigen huis voor Twente, een negatief clubrecord.

Al binnen vier minuten had Danilo Twente al op voorsprong kunnen zetten, maar zag doelman Thorsten Kirschbaum de bal uit zijn doel houden. Een kleine tien minuten later probeerde Gijs Smal het, maar zijn schoot ging over. Twente bleef de betere ploeg en bleef aanvallen. Smal probeerde het opnieuw en zag de doelman redden en kort daarna deed de Duister dat ook op een schot van Danilo.

Kansen, geen goals

Queensy Menig was ook dichtbij, hij schoof net naast. Vijf minuten voor het einde was er het eerste schot op doel van VVV, maar de inzet van Zinedine Machach leverde Joël Drommel geen problemen op. Kort voor rust was een schotje van Menig te slap om Kirschbaum te verrassen.

Debuut Narsingh

Na rust was het beeld hetzelfde. Dit keer schoot Thijs van Leeuwen en bracht Kirschbaum weer redding. Smal was na een uur het dichtst bij, maar zijn boogbal ging net over de lat. Na ruim een uur maakte Luciano Narsingh zijn debuut voor de Enschedeërs, waarbij ook Godfried Roemeratoe het veld in kwam. Kort daarna was de beste kans voor Danilo. Smal vond de spits, maar die raakte de bal niet goed en tikte hem net naast.

VVV scoort wel

Twintig minuten voor het einde was Torino Hunte erg dicht bij de 0-1. Drommel wist de bal met een goede redding uit zijn doel te houden. Even later was het wel raak voor de invaller. Waar Twente vergat te scoren, deed Hunte dat wel. Hij schoot hard en hoog de 0-1 achter Drommel. Twente ging nog wel op zoek naar de gelijkmaker, maar kreeg geen grote kansen meer. Aan de andere kant kon Van Crooij nog de 0-2 maken, maar Drommel voorkwam dat.

Negatief clubrecord

De nederlaag was dus de vijfde in eigen huis op rij. In 1966 en 2004 gebeurde het al eens dat Twente vier keer op rij verloor. Vijf keer kwam nog nooit voor. Ajax, Sparta, AZ en RKC waren in de voorbije weken te sterk in Enschede.

FC Twente - VVV-Venlo 0-1

0-1 Hunte (78)

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Zerrouki, Van Crooij, Danilo

FC Twente: Drommel; Pleguezuelo, Dumic, Pierie, Smal; Bosch (Abass/82), Ilic, Zerrouki (Roemeratoe/62); Van Leeuwen (Narsingh/62), Danilo, Menig.

VVV-Venlo: Kirschbaum; Dekker (Pachonik/50), Gelmi, Da Graca, Guwara; Post, Machach (Donis/84), Janssen (Linthorst/63); Van Crooij, Giakoumakis, John (Hunte/63).

Bekijk hier alle uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie en hier de statistieken van de spelers van Twente.