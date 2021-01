Keolis zet extra wapen in tegen aanhoudende problemen elektrische bussen

Keolis doet een nieuwe poging om de problemen met de elektrische bussen het hoofd te bieden. Nog altijd vallen er bussen uit vanwege plotselinge, lege accu's. Omdat ook de problemen met de verwarming nog niet opgelost zijn, worden alle bussen nageïsoleerd. Ook krijgen alle bussen speciale sensoren om accuproblemen voortijdig op te sporen, zodat ze kunnen worden omgeruild voor ze uitvallen. Bovendien krijgen de bussen stuk voor stuk een extra onderhoudsbeurt in een daarvoor speciaal ingerichte 'verbeterstraat'.

In december vorig jaar startte Keolis met een nieuwe dienstregeling met 250 elektrische bussen in Overijssel en Gelderland. Sindsdien zijn er tientallen problemen met de nieuwe voertuigen geweest. PVV Overijssel is het zat en heeft een debat met gedeputeerde Bert Boerman aangevraagd.

De bussen hebben onder andere problemen met de verwarming. Zo ernstig dat chauffeurs hun ritten reden met lange onderbroeken, sjaals en skibroeken aan. Maar dat is verleden tijd: alleen verwarmde bussen mogen sinds vorige week de weg nog op.

Verwarmingsproblemen

Toch komt het nog voor dat de temperatuur in de bus tijdens het rijden daalt. Dat zou te maken hebben met de koude buitenlucht die via roosters of kieren in de bus waait, meldde de vervoerder eerder.

Daarom gaat Keolis in alle bussen isolatie in de cabines aanbrengen, en daarnaast de verwarmingsbuizen isoleren en aanpassen. Ook wordt er een correctie in het verwarmingssysteem doorgevoerd, waardoor het systeem stabieler wordt. De vervoerder verwacht hier half februari mee klaar te zijn.

Uit voorzorg omruilen

Doordat er problemen zijn met de batterijcapaciteit vallen er geregeld bussen onverwachts uit. Keolis tast nog steeds in het duister over de oorzaak van deze problemen. Daarom heeft ze een soort van sensoren geïnstalleerd op de bussen. Die meten de status op celniveau van de batterij, waardoor afwijkingen in de accu sneller moeten worden opgespoord.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat Keolis automatisch wordt gewaarschuwd als de batterij onder een bepaald niveau komt. Dan kan de vervoerder een bus die stil zou kunnen komen te vallen uit voorzorg omruilen.

Verbeterstraat

Keolis zegt de problemen 'ontzettend vervelend' te vinden, en meldt dat er hard wordt gewerkt om die zo snel mogelijk op te lossen. Daarom krijgen alle bussen de komende tijd een extra grote onderhoudsbeurt in een hiervoor speciaal ingerichte 'verbeterstraat'. Keolis verwacht dat dagelijks vier bussen zo'n controle krijgen.

Ondanks alle inzet is het volgens de vervoerder nog te kort dag om te stellen dat de problemen zijn opgelost. Wel heeft Keolis er 'het volste vertrouwen in' dat er een structurele oplossing wordt gevonden.