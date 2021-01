Zo reageert Deventer op de avondklok: "Vooral het idee dat je niet naar buiten mag, is vervelend"

"Wij laten onze hondjes nooit 's avonds uit", zegt een vrouw die samen met haar man en twee honden over de Wellekade loopt. "Als het moet, kunnen ze door het kattenluik in de tuin."

Op de tijd letten

Even verderop, in de Boterstraat, loopt een andere vrouw met haar hond. Ook zij gaat niet na 21.00 uur de deur uit om de hond uit te laten. Al mag dat wel. "Ik ga nu een uurtje eerder." Ze kan er wel mee leven, zegt ze: "Je moet alleen wat meer op de tijd letten."

Weer een andere voetganger zegt: "Wij hebben gisteren het laatste halfuurtje gebruikt om nog even door het mooi verlichte Deventer te wandelen. Dat was wel heel mooi, met al die lichtjes in de bomen."

Vooral het idee

Maar wat vinden de inwoners van Deventer eigenlijk van de invoering van de avondklok? Een van de voorbijgangers vindt het niet zo erg. "Vooral het idee dat je niet naar buiten mag is vervelend, maar praktisch gezien heb ik er geen problemen mee."

Een vrouw die over de Brink loopt, denkt daar anders over. "Ik ben niet naar buiten geweest, maar dat had ik wel graag gewild. Er is ook niemand die mij kan uitleggen waarom het goed is. Dus die wil ik graag spreken. En die heet Mark (Rutte, red.)."

Wat langer blijven

Kortom: de inwoners van Deventer hebben zich goed gehouden aan de avondklok. "We hadden eigenlijk wel afgesproken met vrienden om nog een borreltje te drinken, maar door de avondklok hebben we dat niet gedaan", vertelt een man.

Een stelletje dat op de Wellekade op een bankje zit, heeft een andere oplossing voor feestjes. "Anders gingen we om twee uur of half drie naar huis. Nu moeten we wat langer blijven hangen."