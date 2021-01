Ron Jans na nederlaag FC Twente: "Gebeurt vaker dat de verdedigende ploeg hun moment wel benut"

"Je hebt heel veel van die wedstrijden dat één ploeg wat meer kwaliteit heeft en er alles aan doet om een wedstrijd te winnen. De ander doet er alles aan om met het collectief en compact verdedigen het tegen te houden. En op het moment dat je dan de kansen die je door hard werken creëert niet benut, dan gebeurt het heel vaak dat de verdedigende ploeg in de slotfase hun moment wel benut en dat was vandaag aan de orde", aldus de trainer.

Moeite met speelwijze

Eerder wist Twente thuis al niet te winnen van clubs als Emmen, Sparta en RKC, laagvliegers in de Eredivisie. Jans verklaart: "Wij hebben best moeite met een bepaalde speelwijze van een tegenstander. Daar schaar ik Emmen niet onder, De Graafschap kun je daar wel in zetten. Ik vind dat wij vandaag niet hebben verdiend om te verliezen. Of we nou echt overtuigend verdienden om te winnen, dat denk ik ook niet. Maar het had gekund. Tegen Sparta vond ik dat we helemaal geen antwoord hadden en dat mogen we donderdag bewijzen."