Sam Hendriks waarschijnlijk weer in de spits bij Go Ahead tegen Jong Ajax

Sam Hendriks neemt morgenavond bij Jong Ajax waarschijnlijk de plek in de spits bij Go Ahead Eagles weer over van Jacob Mulenga. Laatstgenoemde startte donderdag in de beker tegen VVV.

Trainer Kees van Wonderen kan nog geen beroep doen op Martijn Berden (die wel dicht bij zijn rentree is), Sam Crowther, Alessio Budel en Mitchel Michaelis. Jay Idzes is wel weer wedstrijdfit en zit bij de selectie. De oefenmeester weet niet wat hij kan verwachten tegen de beloften van Ajax. "Bij uitstek bij Jong Ajax, omdat je qua namen het niet weet en ook niet hoe ze op het veld staan. Ik heb de wedstrijd die we in het begin van het seizoen tegen ze speelden teruggekeken. Als je die vergelijkt met andere wedstrijden zie je een ander elftal staan. Met een andere intentie, maar daar moeten wij ons tegen wapenen. En wij moeten de lijn die we hebben ingezet doortrekken en ons opnieuw weer laten zien."

Nieuwe namen op het veld

"Er komen wel wat andere jongens op het veld. Dat heeft ook te maken met de zware blessure van Frank Ross. Het mooie is in het proces wat we de laatste maanden hebben gezien, dat we eigenlijk veel jongens hebben gebruikt en soms hebben moeten gebruiken. Maar die tonen ook aan een bijdrage te leveren aan het resultaat, houden zich prima staande. Daardoor ontstaat er meer keuze bij ons, dus we kunnen per situatie bekijken wat wij denken dat het beste is voor het elftal. De keuzes zijn nu wat ruimer."