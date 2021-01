Demonstratie in Enschede loopt uit de hand, ME voert charges uit

De demonstratie in Enschede begon op de Oude Markt met tientallen mensen. De sfeer was daar al snel grimmig en er werd vuurwerk afgestoken. Demonstranten gooiden onder meer met nitraten in de richting van agenten.

Er was veel politie op de been en even na negen uur is ook de Mobiele Eenheid (ME) ingezet. Die voerde charges uit om de menigte uiteen te drijven.

Vernielingen

De relschoppers verplaatsten zich vervolgens naar andere plekken in de stad. Ze bekogelden de ME met stenen, gooiden fietsen op straat en trapten ruiten kapot. Onder meer de etalage van een snoepwinkel ligt aan diggelen. Rond tien uur keerde de rust terug.

Op social media ging vandaag een oproep rond onder de noemer 'Sta op voor onze vrijheid'. Daarmee werden mensen opgeroepen om zich om half negen te verzamelen op de Oude Markt.

Almelo

In Almelo was het korte tijd onrustig in het centrum. De noodverordening werd afgekondigd en de politie stuurde demonstranten naar huis. Eén persoon werd aangehouden.

Onrustig in veel steden

In enkele andere steden in het land liepen demonstraties eerder vandaag behoorlijk uit de hand. In Amsterdam waren meer dan 1.500 mensen aanwezig en werden ruim honderd relschoppers opgepakt.

In Eindhoven werd een supermarkt geplunderd en het stationsgebouw vernield. 's Avonds werd het ook onrustig in onder meer Tilburg, Arnhem en de Haagse Schilderwijk.