Bas Nijhuis fluit zondag topper tussen AZ en Ajax

Scheidsrechter Bas Nijhuis uit Enschede heeft zondag de leiding over de topper in de Eredivisie tussen AZ en Ajax. Het duel tussen de nummers een en vier begint die middag om 16.45 uur.

Heracles Almelo krijgt zaterdagmiddag FC Groningen op bezoek en daar fluit Pol van Boekel om 16.30 uur voor het begin. PEC Zwolle speelt zaterdagavond om 18.45 uur uit bij FC Utrecht en dat duel wordt gefloten door Jannick van der Laan. Jeroen Manschot leidt zondag het duel tussen FC Twente en Heerenveen vanaf 12.15 uur. Deze week is er een doordeweekse ronde. Daarvoor werden vorige week de scheidsrechters al bekendgemaakt. Dit is het volledige schema in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie krijgt Go Ahead Eagles zondagmiddag om 12.15 uur FC Volendam op bezoek. Martin van den Kerkhof is aangewezen om dat duel te fluiten. Dit is het wedstrijdschema in de 1e divisie.

Overijsselaars

Björn Kuipers uit Oldenzaal heeft zondag de leiding over het duel van Willem II met FC Emmen.