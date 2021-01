Oud-Kamerlid Keklik Yücel uit Deventer niet alsnog op kieslijst PvdA: "Jammer voor Overijssel"

Oud-Kamerlid en opiniemaker Keklik Yücel uit Deventer staat niet op de lijst voor de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dit weekend probeerden leden haar via het congres alsnog op de lijst te krijgen, maar drie pogingen daartoe mislukten. Yücel trok zich eerder terug als kandidaat, na 'interventies' van het partijbestuur.

Yücel schrijft in een bericht op Facebook dat ze 'na vele verzoeken' en vanwege de ondervertegenwoordiging van Overijssel op de lijst, alsnog via het partijcongres op de kandidatenlijst probeerde te komen. Om een plek op de kieslijst te bemachtigen, moest ze het opnemen tegen de kandidaat voor een specifieke plek die was voorgedragen door het partijbestuur.

Dat probeerden Yücel en de Overijsselse afdelingen dit weekend drie keer. Eerst voor plek zeven, daarna voor plek tien en tot slot voor plaats dertien. Drie keer haalde ze bakzeil. De PvdA-leden stemden mee met de keuze van partijbestuur.

Allochtone kiezer

Het Deventer oud-Kamerlid stelde zich ook in een eerder stadium al kandidaat, vertelt ze nu. "Op de lijst van de adviescommissie stond ik op zich goed. Dat was een plek waarmee ik mocht thuiskomen", zegt Yücel. Ze trok zich uiteindelijk om principiële redenen terug.

Dat deed ze na 'interventies' door het partijbestuur. "Het partijbestuur maakte principiële keuzes over de electorale vijver waaruit ze willen vissen. Ze maakten me duidelijk dat ze gaan voor de meer conservatieve, allochtone kiezer, in plaats van de vrijzinnige lijn waar ik voor sta. Dat is prima, maar niet een lijn waar ik achter kan staan."

Geen Overijsselse kandidaat

Dat ze alsnog op de kandidatenlijst wilde, deed ze op dringend verzoek van Overijsselse partijgenoten, zegt Yücel. De PvdA had en heeft namelijk geen enkele kandidaat uit onze provincie die op een verkiesbare plek staat. De 'Overijsselse troef' van de PvdA is een kandidaat uit Overveen (Noord-Holland). Zij staat op plek 26, en ze zegt naar Overijssel te verhuizen als ze wordt gekozen.

Yücel zegt het jammer te vinden voor Overijssel dat het niet is gelukt om op de kieslijst te komen. "Maar het is goed zo. Het is wat het is en ik wens ze alle succes."

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.