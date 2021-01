Burgemeester Enschede over rellen: "De stad huilt en ik huil met ze mee"

Henk Jan Meijer, waarnemend burgemeester, heeft vol afschuw gereageerd op de rellen in Enschede. "Dit is vreselijk. Niks demonstranten, dit waren relschoppers vanaf de eerste seconden." Volgens Meijer huilt de stad. "En ik huil met ze mee."

Tientallen relschoppers richtten zondagavond een spoor van vernieling aan in het centrum van Enschede. De vlam sloeg even na negenen in de pan, bij het ingaan van de avondklok. De politie heeft tot nu toe negen aanhoudingen verricht.

"Het is heel verdrietig", zegt waarnemend burgemeester Henk Jan Meijer over de rellen en de vernielingen. "Ik heb hier hele slechte gevoelens over. Winkeliers die al zwaar getroffen zijn door corona en het nu nog zwaarder te verduren krijgen."

Oproep om te rellen

Relschoppers probeerden ook de ruiten van ziekenhuis MST te vernielen. Dat lukte ze niet. "Er werden niet alleen agenten belaagd. Ook de mensen van ziekenhuis MST, mensen van handhaving en mensen van de gemeente. Ik leef erg met hen mee", aldus Meijer.

Een oproep om te rellen in het centrum van Enschede werd gisteren gretig gedeeld op sociale media. "Je bent altijd attent, kijkt ook naar collegasteden", zegt Meijer over de signalen voor de rellen. "In de loop van de middag werd wel duidelijk dat er iets zou gebeuren. We waren geprepareerd."

Het had niks met demonstraties van vrijheidsbeperkingen te maken Henk Jan Meijer

Rellen maken

In Eindhoven ging het gisteren ook flink mis. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven had het over 'het schuim van de aarde dat hier geprobeerd heeft de boel te molesteren'. Meijer wil die woorden niet over de relschoppers in Enschede gebruiken. "Maar het is wel duidelijk dat de relschoppers vanaf het eerste moment rellen wilden maken. Het had niks met demonstraties van vrijheidsbeperkingen te maken."

Meijer belooft nader onderzoek te doen naar de relschoppers die grote schade hebben aangericht. "We gaan vanochtend de definitieve balans opmaken, maar we gaan proberen om de aanstichters te pakken", zegt de waarnemend burgemeester, onder meer doelend op het bekijken van camerabeelden.