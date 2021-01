Pim Ronhaar en Sophie de Boer geselecteerd voor WK veldrijden

Ronhaar doet mee in de categorie Mannen onder 23 en De Boer bij de elitevrouwen. "In alle vier de wedstrijden maken we kans op de wereldtitel, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat ik er bij voorbaat van uit ga dat we daarmee ook alle keren gaan winnen", zegt De Knegt, die het zekerst van zijn zaak is bij de elitevrouwen.

Boven zichzelf uitstijgen

"Een wereldkampioenschap is altijd een bijzondere race, waar sommige renners boven zichzelf kunnen uitstijgen. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de kans op succes het grootst is bij de elitevrouwen, ook omdat we hier meerdere kanshebbers hebben om het goud te veroveren. In alle andere categorieën is er zeker concurrentie van buiten onze landgrenzen, zo verwacht ik bij de elitemannen fel weerwerk van de Belgische uitdager Wout van Aert."

De selecties voor het WK

Elitemannen: Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis en David van der Poel.

Elitevrouwen: Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand, Denise Betsema, Yara Kastelijn, Marianne Vos, Sophie de Boer en Anne Tauber.

Mannen onder 23: Ryan Kamp, Pim Ronhaar, Mees Hendrikx, Tim van Dijke, Kyle Agterberg en Luke Verburg.

Vrouwen onder 23: Manon Bakker, Puck Pieterse, Inge van der Heijden, Aniek van Alphen, Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Susanne Meistrok.