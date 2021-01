Enschede maakt balans op na de rellen: "Het is gewoon waanzin"

De gemeente Enschede is vanmorgen direct begonnen met herstel- en opruimwerkzaamheden. Op meerdere plaatsen in het centrum en nabij het ziekenhuis is de schade die is aangericht nog zichtbaar.

Ook bij veel winkels in het centrum is de schade nog zichtbaar. Glaszetters hebben vannacht en vanmorgen al meerdere noodruiten geplaatst en her en der zijn ingetrapte deuren dicht gemaakt met hout. Verkeersborden werden weer rechtgezet en her en der verspreide bakstenen werden opgeruimd.

Ongelooflijk en verdriet

Binnenstadondernemer Duco Hoek noemt de schade 'verschrikkelijk'. "Ondernemers die het al zwaar genoeg hebben, krijgen nog een extra tik. Dat is ongelooflijk, dat is verdriet, dat is boosheid, dat is alles tegelijk."

Ook voorbijgangers reageren verbouwereerd. "Het is gewoon waanzin":

Tal van vernielingen

Gisteravond rond half negen braken de rellen uit op de Oude Markt. De relschoppers trokken daarna richting het ziekenhuis. Onderweg werden tal van vernielingen verricht. Zo werden enkele ruiten van winkels ingetrapt.

Waarnemend burgenmeester Henk Jan Meijer sprak vanmorgen bij Radio Oost zijn afschuw uit over de gebeurtenissen. "De stad huilt en ik huil met ze mee", liet hij weten. Bestuursvoorzitter Sophia de Rooij van het MST zei het verschrikkelijk te vinden dat het ziekenhuis doelwit was geworden.

Rond elf uur gisteravond was de rust in de stad weergekeerd.