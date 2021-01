Zonnestroominstallatie gemeentewerf Ootmarsum in gebruik genomen

De zonnestroominstallatie op de gemeentewerf in Ootmarsum is sinds afgelopen weekend officieel in gebruik genomen. De installatie produceert 2,5 keer meer energie dan het pand verbruikt en is daardoor leverancier van energie én belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Dinkelland.

Er zijn 616 zonnepanelen geplaatst op 1.200 vierkante meter dak. De verwachte opbrengst is zo’n 200.000 kWh per jaar. Voor de aanschaf en plaatsing van de zonnestroominstallatie moest de netaansluiting en de gebouwconstructie verzwaard worden en is de dakbedekking aangepast. De investering van 325.000 euro wordt gedekt uit de beschikbare middelen voor de ambitie Duurzaam Dinkelland.

Ootmarsum levert zo een bijdrage aan de Regionale Energie Strategie Twente, waarin gemeenten in Noordoost-Twente tot 2030 een hoeveelheid van 63 hectare zonnepanelen op daken wil aanleggen.

Geen officieel moment

Van een officieel moment rond de ingebruikname was afgelopen weekend in Ootmarsum geen sprake. “Graag had ik het zonnestroomproject op de gemeentewerf feestelijk geopend,” aldus wethouder Ben Blokhuis. “Dat had dit bijzondere project zeker verdiend, maar is door coronamaatregelen niet mogelijk. Maar goed beschouwd is het eigenlijk al verheugend genoeg dat de installatie zijn werk zo goed doet. Feestelijke opening of niet; van dit project profiteert iedereen.”