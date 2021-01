Oproepen op social media voor meer rellen in Overijsselse steden

Op verschillende social media en in appgroepen worden berichten gedeeld over mogelijk meer protesten en rellen in Overijssel. Zwolle, Deventer, Oldenzaal en Hengelo worden genoemd als potentiƫle doelwitten, is te lezen op platforms als Instagram, Snapchat en Telegram.

Mensen worden gemobiliseerd om zich vandaag om 18.00 uur te verzamelen bij Groot Driene in Hengelo en om 15.00 uur op het Marktplein in Oldenzaal. Gisteravond lieten relschoppers een spoor van vernieling achter in Enschede en werd onder andere het ziekenhuis MST bekogeld.

Zwolle

Ook is een protest aangekondigd in Zwolle. Er wordt opgeroepen om de stad te 'ruïneren' en er een 'Eindhoven 2.0' van te maken. Daarnaast is in een appgroep te lezen dat de relschoppers 'de media willen binnenvallen' en wordt er geopperd om 'zwaar vuurwerk' mee te nemen. Volgens de groep begint het protest in Zwolle vanavond om 19.00 uur.

Deventer: "Signalen serieus nemen"

De gemeente Deventer heeft al laten weten de signalen uiterst serieus te nemen en zich voor te bereiden op een mogelijke demonstratie vanavond in de stad.