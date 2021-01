Derbyday voor PEC en Heracles, FC Twente naar Sparta

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – Heracles

Zowel PEC (12e) als Heracles (11e) wil na de zeges van afgelopen weekeinde aanhaken bij de strijd om de tickets voor de play-offs om Europees voetbal.

PEC-aanvaller Mike van Duinen zal met vertrouwen uitkijken naar de Overijsselse derby tegen Heracles. Hij scoorde namens vier werkgevers (ADO Den Haag, Roda JC, Excelsior en PEC Zwolle) al acht goals tegen de Almeloërs.

Ook in de laatste ontmoeting in Zwolle (1-1) was Van Duinen trefzeker namens PEC. Dat was in oktober 2018. Van Duinen was er niet bij toen PEC vorig jaar met 4-0 onderuit ging in Almelo. PEC-trainer John Stegeman beleefde toen geen fijne rentree bij de club waar hij vier jaar (2014-2018) coach was.

Beide ploegen treffen elkaar pas sinds 2012 op het hoogste niveau. Van de zeven eredivisie-ontmoetingen in Zwolle wonnen PEC en Heracles er allebei twee. Youness Mokhtar was met twee goals verantwoordelijk voor de laatste Zwolse zege in 2017, 2-1. Het jaar daarvoor was Samuel Armenteros de grote man bij de laatste Heracles-zege met twee goals, 1-2.

Aftrap: dinsdag 18.45 uur

Sparta – FC Twente

Uit en thuis, da’s nogal een verschil bij FC Twente. Verloren de Enschedeërs de laatste vijf thuiswedstrijden, buiten Enschede staat de teller nog maar op één nederlaag, eind oktober bij FC Utrecht (2-1). Alleen Vitesse doet het op vreemde bodem beter en is als enige in de Eredivisie nog ongeslagen in uitwedstrijden.

In die serie van vijf verloren thuiswedstrijden (clubrecord) zit ook de 0-2 nederlaag van een maand geleden tegen Sparta. Ook in Spangen heeft Twente het vaak lastig. De laatste drie eredivisieduels bij Sparta gingen allemaal verloren.

Vorig jaar verloor Twente op Het Kasteel (Foto: Orange Pictures)

De allereerste ontmoeting tussen beide ploegen in 1965 was een spektakelstuk. Sparta had na twintig minuten al een comfortabele 2-0 voorsprong, maar na goals van Egbert ter Mors, Dais ter Beek en Hans Roordink (2x) zat FC Twente in de winnende zetel. Dat werd nog kantje boord toen de Rotterdammers er 3-4 van maakten in de slotfase, maar het bleef bij een Twentse zege.

De grootste zege bij Sparta boekte FC Twente in 1988. Mede door drie goals van Piet Keur werd het 1-5. En die cijfers zijn ook de grootste nederlaag van Twente in 2001. Eén van de vijf Sparta-goals was er één in eigen doel van Erik ten Hag.

Aftrap: donderdag 18.45 uur

Beide duels zijn live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.