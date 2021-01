Geen fotografeer- en filmverbod bij Hersteld hervormde kerk Staphorst

Het fotografeerverbod bij de Hersteld hervormde kerk in Staphorst, zoals deze al sinds 1937 opgenomen is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in Staphorst, is daarmee een dode letter geworden.

Magneet op de media

De boodschap bij de Grote Kerk in Staphorst hangt er al 83 jaar. Het is volgens APV, artikel 2: 65a verboden iemand op een openbare plaats zonder diens toestemming te fotograferen of te filmen. Staphorst voerde het verbod in, omdat de dames en toen ook nog heren die in klederdracht die naar de kerk gingen, veel fotografen aantrokken. Dat is nooit veranderd. Staphorst werkt als een magneet op de media, zeker als het om geloof en landelijke maatregelen gaat.

Op zondagochtend 4 oktober dromden vele fotografen en cameraploegen samen voor de Hersteld hervormde kerk. Er golden beperkende coronamaatregelen en toch gingen gelovigen naar de dienst. Toen ging het nog om zeshonderd gelovigen, nu is dat aantal nog veel verder afgeschaald. Een rel was geboren.

Met voeten getreden

Niet veel later kwam er een handhavingsverzoek binnen. Immers, het film- en fotografeerverbod dat in de APV is opgenomen werd met voeten getreden. Fotografen knipten maar raak zonder toestemming. Kerkgangers stonden vervolgens herkenbaar in de krant en op internet. Bovendien stonden de namen van de fotografen onder hun werk. Ze waren dus makkelijk te achterhalen en de boetes hadden onderweg moeten zijn, volgens de verongelijkte burger.

Volgens de gemeente is de regel in de APV veel te algemeen geworden. In artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is de vrijheid van meningsuiting opgenomen. Door deze rechten is filmen en fotograferen op de openbare weg in beginsel toegestaan, op voorwaarde dat dit met een mobiele camera gebeurt, schrijft de gemeente Staphorst in een antwoord op het handhavingsverzoek.