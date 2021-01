'Avondklok = Oorlog' op muur gebouw stadsverwarming Enschede gekalkt

Op de muur van het gebouw van de stadsverwarming aan de Deurningerstraat in Enschede is een leus tegen de avondklok geschreven. In koeienletters staat 'Avondklok = Oorlog'.

Wie de tekst op de muur heeft gekalkt is onbekend. Ook is niet duidelijk hoe lang de tekst al op de muur staat. De woorden roepen veel reacties op van voorbijgangers. De Deurningerstraat is een drukke invalsweg richting centrum.

Rellen op de Oude Markt

Enschede stond gisteravond ook al in de schijnwerpers, toen relschoppers een spoor van vernielingen achterlieten. Tegen negen uur, het begin van de avondklok, ontstonden rellen op de Oude Markt. Nadat de relschoppers werden verdreven verplaatsten ze zich naar het Van Heekplein en het ziekenhuis, onderweg tal van vernielingen aanrichtend.

Bij het iets verderop gelegen ziekenhuis MST werd geprobeerd ramen in te slaan, maar dat is niet gelukt. Er was veel politie op de been. Rond elf uur gisteravond was de rust in de stad wedergekeerd.

Rondweg Oldenzaal

Op de drie viaducten over de verdiepte rondweg bij Oldenzaal bleken zaterdag ook meerdere leuzen tegen het coronabeleid van het kabinet te staan. 'NOS = FAKE' en 'Hugo...Fuck You' was onder meer te lezen. In de loop van de dag zijn die leuzen verwijderd.