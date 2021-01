Minderjarige vrijgesproken van aansteken fatale brand Nieuwleusen, waarbij zijn broer omkwam

Wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs heeft de rechtbank Overijssel een 17-jarige jongen uit Nieuwleusen vrijgesproken. Hij werd verdacht van brandstichting in zijn ouderlijk huis, waardoor in juli 2019 zijn oudste broer om het leven kwam.

Volgens de rechtbank Overijssel is niet duidelijk geworden hoe de brand is ontstaan. Hierdoor kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de brand is aangestoken en dat verdachte dit zou hebben gedaan.

Drie brandhaarden

De brand ontstond in de vroege ochtend van 14 juli 2019. De ouders wisten het huis tijdig te verlaten, de twee zoons werden vermist. Al snel werd de oudste zoon levenloos op zijn slaapkamer op zolder aangetroffen. De jongste zoon meldde zich zo'n drie uur later bij het huis. Op dat moment was hij warrig in zijn uitlatingen, rook hij naar alcohol en had hij roetvegen in zijn gezicht. In de woning werden drie brandhaarden aangetroffen: op zolder, in de woonkamer en in de keuken.

De grootste brandhaard bevond zich op de zolderslaapkamer van de verdachte. In de woonkamer woedde brand op een houten tafeltje en in de keuken heeft een schaal met chocolade gebrand. Deze twee laatste – kleine – brandhaarden zijn uit zichzelf uitgegaan. Volgens de rechtbank kan uit onderzoek van zowel de politie als het Nederlands Forensisch Instituut niet worden vastgesteld wat de precieze oorzaak van de brand is geweest. Het NFI onderzoek, en de eerdere onderzoeken, geven geen antwoord op de vraag hoe de brand op zolder kon ontstaan. Een andere oorzaak dan brandstichting is dus niet uit te sluiten.

Geen antwoord

Ook de verklaringen van de verdachte zelf gaven de rechtbank geen antwoord op deze vraag. Hij verklaarde dat hij wakker werd van een knal en overal brand zag. Vanaf dat moment kan hij zich niets meer herinneren. Deskundigen hebben niet de indruk dat de jongeman bewust dingen verzwijgt of dat hij het geheugenverlies in scene zet, aldus de rechtbank. Het feit dat hij die avond ruzie had met zijn vader heeft volgens de rechtbank geen doorslaggevende betekenis. Zowel de jongen als zijn vader verklaarden dat de ruzie is bijgelegd voordat ze gingen slapen.

Volgens de rechtbank staat het vast dat deze zaak alleen maar verliezers kent. 'De brand is een dramatische gebeurtenis voor de ouders, maar ook voor de verdachte zelf. In de periode dat zij rouwden om de dood van hun zoon en broer werden zij geconfronteerd met het – onvermijdelijke – politieonderzoek en de media-aandacht voor de brand. Bovendien heeft de verdachte een tijd vast gezeten. Er zijn nog altijd vragen onbeantwoord, dat is onverkwikkelijk. Met name voor de verdachte en zijn ouders.'