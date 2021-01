Bestuursvoorzitter MST: "Een ziekenhuis belagen, in welke wereld leven we dan?"

Relschoppers probeerden zondagavond de ruiten van ziekenhuis MST in Enschede te vernielen. Ze bekogelden het gebouw en trapten ertegen aan.

"We zijn verbijsterd", zegt bestuursvoorzitter Sophia de Rooij. "Het is een ziekenhuis. Er lagen op dat moment heel veel mensen in de verloskamer, het was een drukke avond. Onze medewerkers wilden naar buiten, nieuwe medewerkers wilden naar binnen. Ik denk dat die relschoppers die hier bezig waren, zich niet realiseerden wat ze aan het doen waren."

Personeel voelt zich bedreigd

Volgens De Rooij voelde het ziekenhuispersoneel zich bedreigd door de relschoppers. "Maar we zijn professionals. Iedereen was heel rustig en deed wat 'ie moest doen. De beveiliging heeft goede actie ondernomen. Ze hebben mensen naar de parkeergarage gebracht, zodat iedereen veilig naar zijn auto kon."

"Je kunt toch niet uitleggen dat je erbij was", zegt de MST-topvrouw:

Onbegrijpelijk

De bestuursvoorzitter reageert emotioneel op de gebeurtenissen van gisteravond. "Ik vind het echt onbegrijpelijk, ja. Wij zijn hier alleen maar bezig om een veilige omgeving te zijn voor onze patiënten en voor onze medewerkers, dus we begrijpen niet hoe mensen het in hun hoofd halen om op deze manier om te gaan met een ziekenhuis."

Ze verheft haar stem. "Een ziekenhuis belagen, in welke wereld leven we dan? Ik hoop dat iedereen die hier gisteravond aan mee heeft gedaan en vanochtend is wakker geworden, dat 'ie z'n ogen uit zijn hoofd schaamt. Je kunt het toch niet uitleggen dat je erbij was. Hoe krijg je het in je hoofd om een ziekenhuis te belagen?"

Schade aan het ziekenhuis

De schade aan het ziekenhuis valt mee. "Er was vooral heel veel geluidsoverlast. Er is verder wat schade aangebracht aan de slagbomen en aan wat apparatuur buiten het ziekenhuis."

Het ziekenhuis heeft contact met de politie over het uitwisselen van camerabeelden. MST hangt vol met camera's, dus de kans is groot dat de relschoppers goed in beeld zijn gebracht.