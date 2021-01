Overijssel zet zich schrap voor mogelijk nieuwe rellen, vier aanhoudingen in Oldenzaal

Eerder vandaag verschenen oproepen voor nieuwe rellen online, nadat het gisteren in Enschede en andere plaatsen uit de hand liep.

Oldenzaal

In Oldenzaal heeft de politie vier mensen in het centrum aangehouden, zegt de gemeente. "Nadat jongeren weggestuurd waren, kwam een enkeling toch terug. Daarop is een noodbevel afgekondigd en zijn er vier aanhoudingen verricht."

In eerste instantie werden zes mensen weggestuurd aan de rand van het centrum.

Op social media circuleren berichten dat om rond de klok van 15.00 uur te gaan rellen. Ondernemers hadden spullen naar binnen verplaatst. Los van de vier aanhoudingen is het rustig in het centrum.

Eerder vanmiddag werd de markt op het plein eerder afgebroken, in verband met een mogelijke demonstratie. Een boa zei daarover: "We mogen niks zeggen, maar dat ze opruimen zegt genoeg".

Deventer

"Het zijn een stelletje gekken en we nemen het zekere voor het onzekere." Dat zegt een ondernemer op De Brink in Deventer, waar de terrassen voor de zekerheid naar binnen gehaald worden. Op social media is aangekondigd dat men zich negen uur vanavond verzamelt op het het plein in de binnenstad.

Burgemeester Ron König van Deventer zegt klaar te zijn voor wat mogelijk komen gaat. "Demonstreren is een groot goed in Nederland, maar voor wat er gisteren overal gebeurde heb ik geen enkel begrip. Daar heb ik geen goed woord voor over."

Hij zegt met meerdere instanties - zoals jongerenwerkers - in contact te zijn in preventieve zin. "Met jongeren praten en ze erop wijzen dat wat gisteren is gebeurd niet goed is. En dat ze gewoon thuis moeten blijven. Laten we hopen dat het goed gaat."

De gemeente heeft ook borden op het plein weggehaald en horeca-ondernemers zetten hun spullen binnen.