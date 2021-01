Zo'n twintig aanhoudingen na 'rel-avond' in Enschede gisteren, twee mensen nog vast

Een dag na de rellen maakt Enschede de schade op. "Er zijn ruiten van winkels gesneuveld. Bij het ziekenhuis is een slagboom gemolesteerd. Er is straatmeubilair vernield. De schade loopt in de duizenden euro's", zegt Meijer.

"Maar de morele schade is nog veel groter. Voor de ondernemers en mensen die in het ziekenhuis werken. Die schade is niet in geld uit te drukken."

Twintig aanhoudingen

Er werden 21 mensen aangehouden, waarvan er dus nog twee vastzitten.

De overige negentien aangehouden personen zijn tussen de 17 tot 57 jaar oud. Zij zijn met een bekeuring op zak voor het overtreden van de regels rondom de avondklok naar huis gestuurd. Daarnaast werden gisteravond in Enschede nog 42 bekeuringen uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok.

“De gegevens van al deze mensen zijn bij ons bekend en als blijkt dat ze verantwoordelijk zijn voor geweld of vernielingen, dan worden ze alsnog aanhouden”, aldus een politiewoordvoerder.

Rellen

In de binnenstad van Enschede werd zondagavond met zwaar vuurwerk gegooid, werden stenen uit trottoirs getrokken, ruiten van winkels vernield en werd ziekenhuis MST belaagd. Er werd tegen het gebouw getrapt en er is geprobeerd ruiten te vernielen. Het ziekenhuispersoneel voelde zich daardoor bedreigd.

In Enschede kreeg de politie gisteravond rond half zeven de eerste serieuze signalen dat een grote groep naar het centrum zou komen. Er werden onder meer extra agenten naar het centrum gestuurd. Rond half acht werden de eerste groepjes mensen zichtbaar.

"Kwamen niet om te demonstreren"

"De al aanwezige politie heeft hen aangesproken en al snel bleek dat zij niet kwamen om te demonstreren", aldus de politiewoordvoerder. "Zij lieten zich niet wegsturen en even later stonden er meer dan 120 mensen in het centrum. Kort daarna werd een noodbevel afgegeven. Uit het niets begon de groep met spullen te gooien en vernielingen te plegen. De groep ging al snel uiteen na de komst van de Mobiele Eenheid."

De politie is nog op zoek naar meer relschoppers . Iedereen die beelden heeft van de rellen wordt opgeroepen die te uploaden, zodat meer relschoppers geïdentificeerd kunnen worden.

Burgemeester Meijer denkt dat de rellen in zijn stad niet te voorkomen waren geweest. "We hadden een waarschuwing dat iets zou gebeuren. In het hele land gebeurden er dingen. We hadden ook een sectie ME achter de hand. Maar ik denk dat je heel veel politie nodig had gehad om ze in te sluiten."

Oproepen voor nieuwe rellen

Op social media wordt opgeroepen om vanavond opnieuw te gaan rellen. Er worden berichten gedeeld dat Zwolle, Deventer, Oldenzaal en Hengelo vandaag aan de beurt zijn. Marktkooplui en winkeliers in Oldenzaal hebben vanmiddag het zekere voor het onzekere genomen en zijn uit voorzorg eerder dicht gegaan.

"We onderzoeken deze berichten altijd omdat we willen weten hoe serieus de berichten genomen moeten worden en of wij moeten handelen", zegt een politiewoordvoerder. Daarnaast benaderen wij organisatoren als dat mogelijk is actief, om zo duidelijk te maken dat ook zij verantwoordelijk zijn voor de eventuele schade en gevolgen van een illegale bijeenkomst."

Spoeddebat

Meerdere politieke partijen in Enschede willen vanavond een spoeddebat over de rellen. De VVD-fractie eist dat desnoods het leger wordt ingezet om de veiligheid van zorgmedewerkers te waarborgen. Ook zou de GGD-teststraat op het universiteitsterrein 24 uur per dag bewaakt moeten worden als het aan de fractie ligt.