Detacheringsbureaus bereiden zich voor op verwachte vaccinatiepiek; Maandag Zwolle traint zorgprofessionals

"Het gaat landelijk om honderden mensen die we daarvoor moeten inzetten", zegt zorgexpert Lotte Leushuis in het Zwolse detacheringskantoor van Maandag. Reden dat het detacheringsbedrijf het heft in eigen hand neemt, en op dit moment volop inzet op het trainen van haar medisch geschoold personeel, is dat ze straks snel aan de slag kunnen met vaccineren bij de klanten van het bedrijf.

Uitdagende zoektocht

"We hebben tijdens de eerste coronagolf gemerkt dat de vraag naar medisch geschoold personeel grillig verloopt. Dat heeft ons toen bij tijd en wijle voor de nodige uitdagingen gesteld", zegt zorgexpert Leushuis. "Een probleem is een te groot woord, maar er is al jaren een groot tekort aan goed zorgpersoneel, dus we moesten wel alle zeilen bijzetten. Het is tot nu toe altijd gelukt."

"Maar we willen nu wel eerder anticiperen op dat wat komen gaat. We staan straks, als er meer vaccin beschikbaar komt, voor een hele grote klus om alle inwoners van Nederland zo snel mogelijk te vaccineren. Wij vinden het als bedrijf belangrijk dat we daarvoor voldoende bekwaam personeel beschikbaar hebben."

"Om daarop voor te sorteren zijn we op eigen initiatief op grote schaal begonnen met het trainen van onze mensen, zodat ze straks klaar staan als de vraag van onze klanten komt."

Training belangrijk

De training is belangrijk, het detacheringsbureau levert personeel met verschillende medische achtergronden. Het kunnen bijvoorbeeld fysiotherapeuten, gedragspsychologen, verpleegkundigen, doktersassistenten in opleiding of gepensioneerde of herintredende zorgmedewerkers zijn.

"Heel veel van die mensen hebben soms nog nooit of lange tijd geen injecties gegeven", zegt docent verpleegkunde Madeleine van der Kooij die voor Maandag de trainingen geeft. "Niet iedereen die in de zorg werkzaam is geeft dagelijks injecties en dan is het heel fijn om middels deze training weer helemaal opgefrist te worden en straks klaar te zijn om dat wel te kunnen doen."

"Daarnaast is het belangrijk om te leren dat de huidige vaccins, Pfizer en Moderna, en straks wellicht ook AstraZeneca, allemaal een andere manier van werken met zich meebrengen. Het personeel moet precies weten hoe het materiaal verdund en opgelost moet worden en hoe ze met de verschillende vaccins en injectiespuiten om moeten gaan. Dat leg ik tijdens de training allemaal uit. Moeilijk is het niet, maar het moet wel gebeuren", aldus van der Kooij.

Noodzaak

De mensen die zich door het Zwolse detacheringsbureau laten trainen, doen dat om uiteenlopende redenen. Sommigen willen geen vast werk of willen herintreden na afwezigheid. Weer anderen zijn beschikbaar omdat ze op dit moment in de eigen sector niet of minder werken en er zijn er die zich aanmelden omdat ze gewoon een handje willen helpen aan het bestrijden van de coronacrisis.

Tot die laatste categorie behoort ook Miriam Wennink. Ze vindt het belangrijk dat er straks voldoende handen zijn om te helpen bij het op grotere schaal vaccineren van mensen. "Ik ben van oorsprong verpleegkundige, ik heb in het verleden heel veel gevaccineerd en daarna andere dingen gedaan. Ik vind het belangrijk om alles weer even op te frissen middels deze training, zodat ik straks mee kan helpen."

De noodzaak om de mensen intern te trainen is volgens Lotte Leushuis van Maandag evident. "We weten van onze klanten, onder meer de GGD'en, huisartsenposten en ziekenhuis- en zorginstellingen, dat er straks echt een enorme piek, dus vraag naar personeel aankomt."

'Handje helpen tijdens crisis'

Als de vaccinatieronde op stoom komt, dan is de verwachting van het bedrijf dat er alleen al voor de regio IJsselland meer dan 200 extra zorgmedewerkers voor het vaccineren nodig zijn. Het aantal inentingen gaat binnen nu en een paar maanden waarschijnlijk van een paar honderd naar een paar duizend per dag stijgen. "Doordat we nu dus proactief trainen, weten we zeker dat we straks voldoende mensen klaar hebben staan om die klus te klaren", zegt Leushuis.

"Ik vind dat heel erg goed van het bedrijf", zegt docent verpleegkunde van der Kooij. "Als we in Nederland straks snel willen handelen, moeten er mensen klaar staan om ingehuurd te worden. We willen allemaal dat het sneller gaat, dat we sneller terug kunnen naar normaal en je kan natuurlijk niet zomaar alle verpleegkundigen van de vloer trekken om de injecties te gaan zetten. Dus we moeten ook mensen die al wat langer uit het vak zijn, of die wat ouder zijn, gaan inzetten."

'Kom maar op'

"Voor mij persoonlijk is het belangrijkste dat ik een steentje bijdraag aan het bestrijden van de coronacrisis ", zegt zorgmedewerker Miriam Wennink. "Ik hoop echt dat er straks voldoende helpende handen zijn om vaart te maken. Ik ben er nu in ieder geval klaar voor, dus kom maar op", zegt ze lachend.