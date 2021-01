'Zaak-Lotte' Almelo: negen nieuwe tips en meerdere getuigen melden zich

In het onderzoek naar het misdrijf rond de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo hebben zich enkele nieuwe getuigen gemeld. Een oproep van het rechercheteam afgelopen vrijdag leverde bovendien liefst negen nieuwe tips op. Ook heeft het rechercheteam de beschikking over hele bruikbare videobeelden, afkomstig van bewakingscamera's.

Onder meer een spoorwegmedewerker heeft zich gemeld, maar ook twee roeiers die zich rond het tijdstip van het misdrijf in de buurt van de vermoedelijke plaats delict bevonden. De recherche heeft in het onderzoek onder meer de hoop gevestigd dat inzittenden van passerende treinen mogelijk iets hebben gezien. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat rond het tijdstip van het misdrijf meerdere treinen langs de plek zijn gereden, waar Lotte later werd teruggevonden.

Getuigenoproep

Zij meldden zich nadat het rechercheteam, dat luistert naar de codenaam Bateleur 21, afgelopen vrijdag een getuigenoproep deed. Daarbij werden onder meer foto's vrijgegeven van de plek waar Lotte vermoedelijk door geweld om het leven is gebracht.

Daarbij gaf het rechercheteam aan op zoek te zijn naar de bestuurder van een blauwe Mercedes. Deze bestuurder meldde zich nog dezelfde avond. Hij wordt gezien als een waardevolle getuige.

Negen tips

In de loop van het weekeinde zijn er bij de politie negen nieuwe tips binnengekomen. "Daar zijn we erg blij mee", aldus politiewoordvoerster Chantal Westerhoff. "Het is lastig om er een waardeoordeel aan te hangen, maar in een onderzoek als dit is alle informatie welkom. Ook als iemand niets gezien heeft, kan die persoon voor ons namelijk toch een hele waardevolle getuige zijn.

Videobeelden

Volgens bronnen rond het onderzoek zou het rechercheteam bovendien de beschikking hebben over hele bruikbare videobeelden, afkomstig van bewakingscamera's. Lotte's lichaam werd gevonden in een sloot aan de rand van industrieterrein Het Wendelgoor. Bekend is dat het rechercheteam bij bedrijven in dit industriegebied de bewakingsbeelden heeft ingevorderd. Politiewoordvoerster Westerhoff wil daar niet op reageren.

In deze zaak gelden een 43-jarige vader en zijn twee minderjarige zonen van 15 en 17 jaar als verdachte.