Politieagenten in Enschede overspoeld met bloemen, koeken en gebak: "Fantastisch"

De Twentse districtschef Karlijn Baalman vindt het gebaar van de inwoners prachtig. "Fantastisch dat mensen op deze manier laten merken dat ze ons steunen. Mijn collega's hebben de afgelopen dagen genoeg over zich heen gehad. Dan is dit echt geweldig. Dat 99 procent van de mensen het ook bizar vindt wat er is gebeurd. Bedankt daarvoor."

Eén van de vele bossen bloemen die bij de politie in Enschede zijn bezorgd na de rellen (Foto: RTV Oost)

Baalman noemt de rellen in Enschede bizar. "Het heeft voor mij niets meer met demonstreren te maken. Deze mensen komen alleen maar om te rellen en onrust te veroorzaken. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat je zoiets doet. We moeten ondernemers steunen in deze tijden en het kan niet zo zijn dat we het hen nog lastiger maken."

Gisteren 18 aanhoudingen

Er zijn zondag in Enschede 21 mensen opgepakt. Twee daarvan zitten nog vast. Gisteravond, toen opnieuw groepen probeerden af te spreken in verschillende steden, zijn nog eens 18 personen in Twente aangehouden.

De politie werd zondag overvallen door de heftigheid van de rellen, schetst Baalman. "We hebben ze eerst aangesproken en gevraagd wat ze kwamen doen en of ze zich wel aan de coronamaatregelen hielden. Maar de groep werd al snel dusdanig groot en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. Dan kunnen mijn collega's die geen bescherming dragen daar niet meer veilig hun werk doen. Dan moeten we even wachten tot de Mobiele Eenheid er is. Hadden we dat sneller willen doen? Ja, absoluut. Maar volgens mij waren we er snel bij en zaten we er kort op."

De politie heeft nu overal in Nederland snel de beschikking over ME-pelotons. "Maar dat willen we het liefst niet nodig hebben en gewoon in contact kunnen treden met de mensen. Maar op het moment dat het nodig is moeten we daadkrachtig kunnen optreden."

"Er zitten mensen in dat uniform"

De Twentse districtschef zat zelf ook een tijd bij de ME en weet hoe het is als een groep relschoppers op je af komt rennen. "Dat is vreselijk", aldus Baalman.

"Dit is op een niveau dat we jaren niet meer hebben meegemaakt in Nederland. Er zitten gewoon mensen in dat uniform. Het kan je vader, je buurman of je vriendin zijn. Die vragen hier niet om, ze doen hun werk en laat ze met rust. Je mag je mening geven en we snappen dat het voor iedereen moeilijk is. Zeker voor onze jongeren, die willen eruit en vrienden ontmoeten, maar dit is niet de manier waarop je dat doet."

Meer agenten op straat

De politie heeft aan alle kanten opgeschaald om herhaling van zondag te voorkomen. Er zijn meer agenten op straat, meer ME-ers beschikbaar en webcaremedewerkers draaien overuren. Ze checken alle meldingen op onder meer Facebook, Snapchat en Instagram van groepen die willen afspreken.

Karlijn Baalman, disctrictschef van de politie in Twente (Foto: RTV Oost)

Onderzoek naar oproepen

Om te zorgen dat het rustig blijft onderzoekt de politie wie er achter de oproepen op social media zit. "We gaan ernaartoe, in gesprek met diegene of met de ouders", vertelt Baalman. "We werken samen met bestuurders, gemeenten, jongerenwerkers en scholen. We zien kinderen van 13 en 14 jaar op straat lopen, dan spreken we ook de ouders daarop aan."

"Als dat allemaal niet werkt, zorgen we ervoor dat de groepjes jongeren die samenscholen niet te groot worden. We spreken ze aan, halen ze uit de anonimiteit, schrijven bekeuringen en als ze zich niet gedragen dat houden we ze aan."

Twee keer zoveel telefoontjes

Veel meldingen van aangekondigde "demonstraties" komen de laatste dagen via burgers binnen. Gisteren kreeg de politie twee keer zoveel telefoontjes dan op een normale maandag. Ondertussen zijn analisten en rechercheteams bezig om raddraaiers op te sporen en aan te houden. De politie verwacht nog meer mensen op te pakken na de rellen van zondag, bijvoorbeeld op basis van de vele camerabeelden die zijn gemaakt tijdens de rellen.

Baalman zegt dat de politie het werk voorlopig aan kan. "Iedereen is verontwaardigd dat dit is gebeurd. Dus iedereen staat klaar om herhaling te voorkomen. Dat kunnen wij nog wel een poosje volhouden. Maar laten we met elkaar hopen dat het niet nodig is en dat de rust terugkeert in Nederland."