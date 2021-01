Basisplaats lonkt voor Buitink bij PEC Zwolle, hattrick-held Ghoochannejhad op de bank

"Reza kent zijn rol", liet Stegeman al direct weten na zijn heldenrol in Tilburg. En dus moet Ghoochannejhad wederom op de bank plaatsnemen. Verder is het de vraag of Kenneth Paal ook op de bank begint. De linksback viel geblesseerd uit en het is maar de vraag of hij op tijd fit is voor de derby. "Dat gaan we morgen zien", bleef Stegeman schimmig in aanloop naar het treffen met zijn voormalige werkgever.





Strieder terug, geen Van Duinen

Middenvelder Rico Strieder is wel weer fit genoeg. Dat geldt overigens niet voor Mike van Duinen. Laatstgenoemde ligt plat met een behoorlijk dikke enkel, liet Stegeman weten. De buitenspeler zal niet spelen.



De wedstrijd tegen Heracles Almelo is morgenavond te volgen op De Oosttribune op Radio Oost. De uitzending begint om 18.45 uur.