Narik (7): 'Hopelijk haal ik met mijn stoma(verhaal) genoeg stemmen binnen voor dé stoma app'

Narik heeft de Ziekte van Hirschsprung en hierdoor draagt hij sinds zijn derde een stoma.

Narik Babanian (Foto: Suzan Reuvers)

Viraal op de sociale media

Dankzij een stoere fotosessie, in het najaar van 2020, is zijn verhaal massaal gedeeld op de sociale media en is Narik inmiddels trots op zijn stoma.

"Samen met de vader van Narik had ik besloten om onze kanjer met ontbloot bovenlijf te laten fotograferen. Dit om hem van zijn schaamte af te helpen. De stoma hoort gewoon bij hem, is een essentieel onderdeel van zijn lijf", aldus moeder Ruby.

Medische Inspirator Prijs

Inmiddels is Narik dus één van de hoofdrolspelers in de Medische Inspirator Prijs 2020. Een stimuleringsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënten en onderzoekers. Drie projecten zijn nog in de strijd voor deze prijs en 'StoMakker: dé stoma app voor kinderen!', met Narik in de hoofdrol, is één van de drie kanshebbers.

"Het zou mooi zijn wanneer de app ontwikkeld kan worden. De Ziekte van Hirschsprung moet bekender worden en algemeen geaccepteerd. En middels StoMakker, wordt het leven met een stoma makkelijker. Dus stemmen allemaal via http://www.zonmw.nl/stemnu", aldus de trotse moeder.