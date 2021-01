Vanmorgen ontdekte een omwonende de ravage bij het Godshuis. Aangezien er zondagavond knallen in het dorp te horen waren, denkt men aan vuurwerk. "Waarschijnlijk is er illegaal vuurwerk afgestoken aan de achterkant van de kerk waardoor de ruiten zijn gesprongen", vermoeden enkele omstanders.

De politie is maandagochtend op aandringen van aanwezigen naar de kerk gekomen om aangifte op te nemen en de schade te bekijken. Er is buurtonderzoek gedaan door de aanwezige agenten. Verder is direct gestart met het repareren van gesneuveld glaswerk.

Ruiten gebroken bij Hervormde Kerk Zwartsluis. vermoedelijk met zwaar vuurwerk (Foto: Jan van Kleef)

Wijkagent Bouma van Zwartsluis zegt: "Een laffe en stomme actie. Ik krijg de laatste tijd geregeld meldingen van zwaar vuurwerk, mensen hebben daar last van. Ik vraag mensen die iets gezien hebben zich dringend te melden. Misschien kunnen wij dan meer ellende voorkomen."

Derde keer

Het is de derde keer deze maand dat een Godshuis doelwit is van dergelijke acties. Op 6 januari werd brand gesticht aan de zijkant van de Gereformeerde Kerk. De schade liep in de duizenden euro's. Bij een andere kerk, de Gereformeerde Singelkerk, werd op 12 januari poep aan de muur gesmeerd door onbekenden. De politie heeft nog geen dader op het spoor.

In het dorp worden sinds de jaarwisseling vaker dingen vernield. Zo werd op Nieuwjaarsdag een bushokje gesloopt en gingen zondagavond drie prullenbakken de lucht in.

'Redelijk schokkend'

Burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland vindt de situatie erg vervelend: "Het is redelijk schokkend als je hoort dat mensen met dit soort (vuurwerk)bommen hier de boel onveilig maken. Dit vraagt om goed onderzoek, we nemen het ernstig op. Dat het een kerk is maakt het extra schokkend, voor heel veel mensen is dit een belangrijke plek."

Over het verdere verloop van het afgelopen weekend heeft de burgervader geen klagen: "Voor zover ik er zicht op heb, is het op kleine incidenten na goed verlopen."

Dominee Adri Bloemendal van de Hervormde Kerk is ook geschrokken. "Je weet niet wat er achter zit. Ik durf niet te zeggen of de dader(s) opzettelijk de kerk als mikpunt hebben gekozen. Het lijkt er wel op, als je nagaat dat de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ook al doelwit was deze maand. Je staat machteloos. Hopelijk worden de jongeren gepakt. Dat is goed voor de gemeenschap, maar ook voor de schuldige(n) zelf. Anders ben ik bang dat er weinig van ze terecht komt."