Go Ahead Eagles zet zegereeks voort na late goals bij Jong Ajax

Go Ahead Eagles slaat pas in de slotfase toe tegen Jong Ajax (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles heeft op de valreep de vijfde zege op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Uit bij Jong Ajax werd maandagavond met 2-0 gewonnen. Beide treffers vielen in de blessuretijd van de tweede helft.

Spits Sam Hendriks was op zijn 26e verjaardag het goudhaantje: de invaller stond eerst op de juiste plek om de 0-1 te scoren, nadat een hoekschop met het hoofd was verlengd door Sam Beukema. Even later was Hendriks de aangever bij de 0-2 van Bradley van Hoeven. Go Ahead Eagles pakte zo drie punten in een duel dat lange tijd op 0-0 leek af te stevenen.

Overwicht Jong Ajax

Op een kletsnat sportpark De Toekomst hadden de beloften van Ajax voor rust een flink overwicht, maar doelman Jay Gorter hoefde niet of nauwelijks in actie te komen. Go Ahead Eagles was zelf slordig aan de bal en kwam daardoor ook zelden voor het doel van Ajax. Toch was de grootste kans van de eerste helft voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen: een afgemeten voorzet van Antoine Rabillard bereikte Jacob Mulenga, maar de spits uit Zambia schot recht op Ajax-doelman Ajax Kotarski.

Buitenkant paal

Na rust kwam het duel wat meer tot leven en waren er vooral mogelijkheden voor Go Ahead Eagles. Invaller Erkan Eyibil was nog het dichtst bij de openingstreffer, maar de Duitse Turk schoot de bal op de buitenkant van de paal. Bradley van Hoeven zag zijn pogingen gekeerd worden door doelman Kotarski, Sam Beukema kopte een keer op het dak van het doel na een hoekschop, en Luuk Brouwers schoof de bal net naast het doel na een vlotte counter.

Gorter attent

Aan de andere kant van het veld waren er twee kansen voor invaller Brian Brobbey, maar hij stuitte beide keren doelman Jay Gorter. De goalie was in de slotfase ook attent bij een fraai afstandsschot van Donny Warmerdam.

Schouderblessure

Bij Go Ahead Eagles viel Giannis-Foivos Botos al na een kwartier uit met een schouderblessure. Over de ernst van de kwetsuur van de Griekse middenvelder is nog niets duidelijk.

Gedeeld vierde

Door de zege komt Go Ahead Eagles op gelijke hoogte met NAC Breda, de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie. Aanstaande zondag krijgt de ploeg uit Deventer bezoek van FC Volendam, dat zevende staat.

Jong Ajax - Go Ahead Eagles 0-2

0-1 Hendriks (90+2)

0-2 Van Hoeven (90+4)



Arbiter: Bijl

Geel: Regeer, Kuipers, Veldmate, Warmerdam, Ünüvar

Jong Ajax: Kotarski; Kasanwirjo, Regeer, Hillen (Musampa/61), Baas; Warmerdam, Jensen (Fitz-Jim/80), Taylor; Martha (Ünüvar/61), Traoré (Brobbey/46), Hansen (Q. Timber/80).

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Botos (Eyibil/16, Idzes/90+3), Brouwers; Rabillard (Eersteling/66), Mulenga (Hendriks/66), Van Hoeven.

