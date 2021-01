Burgemeester Enschede roept ouders op om met kinderen over rellen te praten

Burgemeester Henk Jan Meijer van Enschede wil dat ouders met kinderen gaan praten over de gebeurtenissen in de stad. Hij heeft middelbare scholen verzocht om de ouders een oproep te sturen om met de kinderen in gesprek te gaan.

"We ondersteunen die oproep van de burgemeester om met jongeren thuis te praten over de onrust en onveiligheid in de stad", staat in een mail van onder meer het Bonhoeffer College en het Stedelijk Lyceum aan ouders.

"We willen u ook vragen uw kinderen thuis te houden", staat in de mail. "We beseffen dat dit niet voor alle gezinnen een eenvoudige vraag is, maar het is een voorwaarde om zo snel mogelijk weer terug te keren naar een situatie zonder avondklok."

Bij de protesten van gisteren zijn één of meerdere minderjarigen aangehouden. De politie liet vandaag weten dat er na de rellen van gisteravond 21 mensen zijn opgepakt in de leeftijd van 17 tot 57 jaar oud.