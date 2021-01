Supermarkten en tankstations sluiten, vooralsnog rustig in Overijssel

Politie op de been in Deventer (Foto: RTV Oost)

Jongeren in de wijk Holtenbroek in Zwolle (Foto: RTV Oost)

Met nog een uur tot het ingaan van de avondklok is het vooralsnog rustig in Overijssel. Wel sluiten verschillende supermarkten en tankstations uit voorzorg de deuren.

Nadat relschoppers gisteren een spoor van vernieling aanrichtten in Enschede, is het de vraag wat er vanavond gaat gebeuren in de verschillende Overijsselse steden. Er wordt ernstig rekening gehouden met rellen in Zwolle, Deventer, Oldenzaal en Hengelo. Eerder vandaag circuleerden oproepen voor nieuwe rellen op social media.

In Hengelo is het winkelcentrum in Groot-Driene eerder gesloten. In omringende wijken voert de politie extra patrouilles uit. Op aandringen van de politie is ook het tankstation in de buurt gesloten. Ook in Zwolle zijn supermarkten vanavond eerder dicht gegaan. Bij het winkelcentrum in de wijk Holtenbroek staan jongeren die roepen dat ze willen vechten. Er is veel politie aanwezig.

In Deventer zijn enkele jongeren gefouilleerd en weggestuurd bij de Deventer Schouwburg. Vooralsnog is het verder rustig in de stad en datzelfde geldt voor de situatie in Oldenzaal.