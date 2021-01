Burgemeester Enschede: "We moeten snel beeld hebben van relschoppers"

Om wie gaat het? Dat was een van de vragen van fractievoorzitter Teutelink van Burgerbelangen tijdens het ingelaste agendapunt bij de Stedelijke commissie vanavond.

Ook Meijer gaf aan dat het belangrijk is om een goed beeld te krijgen en dat de politie daar op inzet. "Hoe sneller we die groep kennen, hoe sneller we contactpersonen hebben en we de groep kunnen beinvloeden. Dus daar wordt op gerechercheerd."

'Harder optreden"

In een korte samenvatting praatte de burgemeester de raadsleden bij. Hij vertelde bijvoorbeeld dat eerst geprobeerd is in gesprek te gaan met de relschoppers. Waarop Malkis Jajan VVD-raadslid wilde weten of er na gisteravond, vanavond wel direct harder wordt opgetreden. Dat bevestigde de burgemeester: "Ik denk dat we nu sneller escaleren als we dezelfde mensen tegenkomen. "

Jajan wilde ook weten of er meer beveiliging kan komen rondom het MST en de GGD-testlocatie bij de Universiteit Twente, dat een mogelijk doelwit zou zijn. "De teststraat heeft de aandacht", aldus Meijer. Maar hoe de beveiliging is geregeld, wil hij niet over uitweiden.

Jajan pleitte voor de inzet van het leger of marechaussee, burgemeester Meijer gaf daar over aan dat hij niet over die inzet gaat, dat die keuze op landelijk niveau gemaakt moet worden.

Op de blaren zitten

Raadslid Teutelink wil verder dat het in Enschede - net zoals in Den Haag - geregeld wordt dat schade aan panden en kosten van inzet van de politie verhaal worden op de relschoppers. "Zodat ze gewaarschuwd zijn, doe dit niet, want je zit straks op de blaren."

Ook bij minderjarigen was Teutelink duidelijk: verhaal het op de ouders. Meijer gaf aan dat hij zeker wil kijken naar deze mogelijkheid en beloofde raadsleden dat zij de komende tijd actief geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen rondom de avondklokrellen in Enschede.