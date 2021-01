Wat vind jij: Voel jij je onveilig door de rellen?

Zondag ging het mis in Enschede; relschoppers hielden huis in de binnenstad en bekogelden zelfs het ziekenhuis. Maandag was het met name in de Zwolse binnenstad bijzonder onrustig. In steden als Hengelo, Almelo, Deventer en Oldenzaal was er dreiging van rellen, maar bleef het uiteindelijk relatief rustig.

De ME op straat, met waterkanonnen en traangas; dergelijke dreigende taferelen zijn we in Overijssel niet meer gewend. Wat doet dat met jouw gevoel van veiligheid? Laat het ons weten!