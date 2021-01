Zwolle de uitzondering op relatief rustig verlopen avond in Overijssel

Alleen in Zwolle moest de ME ingrijpen (Foto: RTV Oost)

Het was een relatief rustige avond in Overijssel (Foto: RTV Oost)

Inwoners van Overijsselse steden hielden vandaag hun adem in. Na de massale rellen in Enschede van zondagavond, werd vandaag op social media opgeroepen om in meerdere steden de straat op te gaan. Op een enkele plek was het inderdaad onrustig, maar zo heftig als een avond eerder, werd het niet.

De vier steden met de meest concrete aanwijzingen voor rellen waren Zwolle, Deventer, Oldenzaal en Hengelo. Van deze vier steden werd het eigenlijk alleen in Zwolle echt onrustig. Dat was nog voor negen uur, na het ingaan van de avondklok keerde ook in de provinciehoofdstad de rust al snel terug.

Zwolle

In Zwolle was het al ruim voor negen uur onrustig in het centrum. Honderden relschoppers renden door de straten en er werd veel vuurwerk afgestoken. De ME voerde charges uit en zeker drie personen zijn aangehouden. De Grote Markt werd afgesloten. Vervolgens werd het onrustig in de buurt van de MediaMarkt, waar de ruit van een politiebusje werd ingegooid.

Na negen uur was er van een grote groep relschoppers geen sprake meer. Rondom het centrum waren het alleen nog wat kleine plukjes jongeren op enkele plekken. Om tien uur liet de politie weten de situatie in Zwolle onder controle te hebben.

Deventer

In Deventer werden aan het begin van de avond enkele jongeren gefouilleerd en weggestuurd bij de Deventer Schouwburg. Op de Brink liepen rond kwart voor negen nog wel wat mensen, zij werden door agenten aangesproken op hun aanwezigheid. Na het ingaan van de avondklok om negen uur, werd het rustig in de stad.

Twente

In Hengelo werd het winkelcentrum in Groot-Driene eerder gesloten. In omringende wijken voerde de politie extra patrouilles uit. Op aandringen van de politie werd ook het tankstation in de buurt gesloten.

Ook in Oldenzaal waren ook acties aangekondigd, maar daar kwam weinig van terecht. Op wat geknal met vuurwerk na bleef het de hele avond rustig.

Weliswaar waren er geen grote acties aangekondigd in Almelo, toch moest de politie hier wel in actie komen. Rond half tien werd het onrustig in de stad en moesten er vier relschoppers worden aangehouden. Er werd met vuurwerk gegooid en jongeren speelden een kat-en-muisspelletje met de politie.