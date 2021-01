Jarige invaller Hendriks helpt GA Eagles aan zege: "Hebben vaker laten zien dat dit onze kracht is"

Hendriks maakte vorige week tegen MVV een einde aan zijn doelpuntendroogte van ruim drie maanden. Toch zat hij donderdag in de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo en nu tegen Jong Ajax op de bank. "Natuurlijk wil ik heel graag spelen en scoren, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel vrij rustig ben", aldus Hendriks. "De trainer maakt keuzes en die respecteer ik. En op de momenten dat ik erin kom probeer ik gewoon mijn ding te doen. Het liefst speel ik natuurlijk altijd, maar zo invallen is ook prima."

Niet verdiend

Hendriks vindt de zege van Go Ahead Eagles niet verdiend. "Ik denk dat een gelijkspel misschien meer op zijn plaats was geweest. Maar we hebben vaker laten zien dat het onze kracht is dat we dit soort wedstrijden toch winnen. We houden vaak de nul hebben dan aan één of twee momentjes uit een standaardsituatie genoeg om drie punten te pakken. En dat hebben we vandaag weer gedaan."

Top vijf

En door die vijfde zege op rij staat Go Ahead nu gedeeld vierde in de Keuken Kampioen Divisie. "Dit moeten we nog een tijdje vasthouden", vindt Hendriks. "Misschien dat we dan nog naar boven kunnen kijken, maar het eerste doel is gewoon om in die top vijf te blijven."