Burgemeester Snijders over rellen in Zwolle: 'Volstrekt onacceptabel'

"Onruststokers hebben in Zwolle alle grenzen overschreden. Volstrekt onacceptabel en daarom is de ME in actie gekomen." Dat is de reactie van burgemeester Peter Snijders van Zwolle op de ongeregeldheden die zich gisteravond in zijn stad afspeelden.

"Ik kijk terug op een hectische dag en avond", zegt Snijders, nadat de rust in Zwolle is weergekeerd. "Er zijn enkele aanhoudingen verricht en de komende dagen gaat de opsporing volop door. Ik heb gemerkt dat er in de Zwolse samenleving veel onbegrip is over de acties. Zwollenaren hebben met bewoordingen zoals sensatiezoekers massaal laten weten dat zij dit niet willen in hun stad. En daar sta ik volledig achter. In Zwolle gaan we met respect om met elkaar en willen we elkaar juist helpen in deze zware periode."

De burgemeester doet een beroep op zijn inwoners. "Bijeenkomsten als deze dragen op geen enkele manier bij aan het bestrijden van het virus. Integendeel, zorgen voor polarisatie en tweespalt in onze samenleving, terwijl nu eendracht en solidariteit nodig zijn om met elkaar deze crisis door te komen."