Gedragswetenschapper: 'Als je een politiehond in je been hebt gehad, is de lol er wel gauw af'

"Als je een paar keer een politiehond in je been hebt gehad, is de lol er wel gauw af denk ik." Zo reageert Peter de Vries, gedragswetenschapper bij de Universiteit Twente, op de vraag of de avondklokrellen nog een tijdje zullen aanhouden.

Volgens De Vries is een avondklok vooral voor jongeren extra vervelend. "Maar als je met vuurwerk op zak naar zoiets toegaat, hou je er op z'n minst rekening mee dat het kan escaleren. Een beetje jennen, provoceren, daar kan het mee beginnen."

'Een echte boodschap'

Maar De Vries heeft ook andere mensen gezien bij de verschillende protesten van de afgelopen dagen. "Op het Museumplein in Amsterdam zag je ook mensen met een echte boodschap. Die bang zijn dat de overheid gaat overheersen. Die mensen probeerden zich te onderscheiden van de rellende massa. Het begon als een protest en is in de loop der dagen gekaapt door relschoppers."

Een vergelijking met Project X in 2012 in het Groningse Haren gaat volgens De Vries niet helemaal op. "Toen werd per ongeluk openbaar gemaakt dat een meisje haar zestiende verjaardag wilde vieren. Daar reageerden honderden mensen op die als een supergrap daar met z'n allen heen zijn gegaan en om een gebakje te vragen."

'Toen niet de opzet'

Dat ligt nu anders, zegt de gedragswetenschapper. "Toen was niet de opzet om los te gaan tegen politie en ME. Dat lijkt nu toch wel meer het geval te zijn. Ik kan me de vrees van burgemeesters voorstellen dat dit lang gaat duren. Maar los van die paar keer een politiehond in je been kun je je afvragen hoe de lang de relschoppers dit volhouden."