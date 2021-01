IJsselheem maakt boek met ervaringsverhalen uit de eerste golf: "Zo dankbaar dat ik nog even door mag"

"Dat ik weer beter ben en van alles kan doen, dat is gewoon een zegen", vertelt de 83-jarige Piety van den Berg uit Kampen. Ze is één van de hoofdpersonen uit de Krachtbundel. In maart vorig jaar kreeg ze corona, en werd doodziek: "Ik dacht dat ik het niet zou halen. Niet om dramatisch te doen, maar ik vouwde mijn handen op mijn borst en dacht, als ik nu gewoon lekker aan God denk... De volgende morgen werd ik toch wakker, en voelde ik me ietsje beter. Ik ben zo dankbaar dat ik nog even door mag".

Enorme impact

Haar verhaal is nu vastgelegd in de Krachtbundel die vandaag is verschenen. Bestuurder Karin Leferink van IJsselheem zag dat de eerste golf een enorme impact had op bewoners en medewerkers en hoorde allerlei indrukwekkende verhalen: "Ik dacht, die verhalen mogen niet verloren gaan, die moeten we vastleggen. De rauwe emotie, de vertwijfeling, hebben we wel het goeie gedaan... En vandaar dat we zeventien van die verhalen hebben gebundeld in een prachtig boek".

Erover praten helpt Karin Leferink, bestuurder IJsselheem

Het boek is een eerbetoon aan de mensen die hun verhaal doen, en voor iedereen die in een soortgelijke situatie zat. Daarnaast is het ook bedoeld om binnen de zorglocaties het gesprek erover te blijven voeren, ook over de pijn en de twijfels, zegt Leferink: "We gebruiken het ook intern om elkaar te inspireren en in gesprek te blijven. Want we weten ook, erover praten helpt".

"Ik heb geluk gehad"

Ook Piety van den Berg wil haar verhaal graag delen. De blijdschap dat ze er nog is, maar ook het verdriet om de mensen die het niet overleefden: "Dat is hevig, dat heeft veel met me gedaan. Hier in huis zijn negentien mensen overleden. Je ziet de lege plekken in het restaurant, en bij activiteiten. Mensen aan wie je herinnering hebt, met wie je lachte. Maar blijkbaar was het mijn tijd nog niet. Ja, ik heb echt geluk gehad."

Piety van den Berg overleefde corona (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De eerste golf was slopend voor IJsselheem. Toch is het geen boek vol treurnis geworden. Het heet niet voor niks Krachtbundel, vertelt Karin Leferink: "De ene keer is het daadkracht, de andere keer veerkracht, maar er zit een kracht in ieder mens. Er zit ook een verhaal in ieder mens, en dat komt mooi samen in de Krachtbundel."

Blijkbaar was het mijn tijd nog niet Piety van den Berg, overleefde corona

Het boek is een terugblik op de eerste fase. En hoewel IJsselheem ook nu nog dagelijks te maken heeft met corona en alle maatregelen eromheen, is de situatie toch anders, ziet Leferink: "Het was de fase waarin we nog veel minder wisten van het virus. De fase waarin zoveel bewoners en medewerkers ziek werden, en onze deuren op slot moesten, terwijl er nu ondanks alles nog wel bezoek en dus contact mogelijk is. Qua heftigheid was het toen echt anders dan nu. We hebben nu onder bewoners ook maar een klein aantal besmettingen."

"Helpt bij de verwerking"

Het eerste exemplaar van het boek is vandaag overhandigd aan Commissaris van de Koning van Overijssel Andries Heidema. Het feestelijke momentje was voor iedereen die heeft meegewerkt te volgen via een livestream. Heidema is onder de indruk van de vele aangrijpende verhalen: "Dit boek is ook een manier om deze mensen te eren, en via hen ook al die andere medewerkers en bewoners, binnen en buiten IJsselheem. Er zijn velen in een soortgelijke situatie en dit helpt bij de verwerking."

De overhandiging was voor betrokkenen te volgen via een livestream (Foto: Eljee Bergwerff)

"Het laat ook zien hoe een organisatie als IJsselheem ook in zo'n heftige crisis toch kracht heeft gevonden en hervonden om door te gaan en creatieve oplossingen te blijven bedenken", zegt Heidema, "Hoe mensen ondanks alles staande zijn gebleven, met alle erkenning van het verdriet wat er ook is, maar die kracht, wauw, dank jullie wel daarvoor."