Marktkooplui in Oldenzaal boos over vrijheid die supermarkten krijgen om non-food te verkopen

Marktkooplieden die bloemen, ondergoed, tassen en fournituren verkopen, zitten al weken thuis. Gedwongen door de coronamaatregelen kunnen zij hun beroep niet uitoefen. Met lede ogen moeten zij toezien dat supermarkten en drogisterijen wel dat soort producten verkopen. Rechtsongelijkheid is het, vinden marktkooplui in Oldenzaal.

Er staat nog wel een aantal marktkramen op de maandagmarkt in Oldenzaal. Maar toch heeft corona ook hier een flinke kaalslag veroorzaakt. Ben Geelink is één van de marktkooplui die er normaal gesproken altijd bij was, maar nu verstek moet laten gaan. Hij verkoopt beenmode, maar dat mag niet want het valt onder non-food. En op last van de regering zijn al die winkels gesloten in de strijd tegen het coronavirus.

Frustratie

En dat steekt. "Kijk die noodkreet die ontstaat omdat je zes weken thuis bent. Je krijgt een stuk frustratie en dat borrelt steeds meer op en op een gegeven moment ga je om je heen zien dat de grootgrutters in Nederland de handen boven het hoofd worden gehouden, vanaf dag één. Die mogen alles."

Dat kan in dit land niet meer, dat is rechtsongelijkheid Ben Geelen, marktkoopman

Geelen wijst op supermarkt Jumbo, die artikelen van de Hema in de winkel heeft geplaatst. "Die heeft op dit moment gewoon twintig meter food-middelen uit de winkel gehaald en daarvoor non-food artikelen geplaatst. Dat mag van mij, maar nu even niet. Niet in coronatijd waarin alle kleine winkeliers gedoemd zijn om thuis te blijven. "

Meer coulance

Het voelt bij Geelen als een mes in zijn rug, ook al omdat de supermarkten een heel goed jaar achter de rug hebben. De marktkoopman had op wat meer coulance gerekend van de grootgrutters. "De drogisterijen hebben de leren tasjes buiten hangen, terwijl er tegenover een winkel zit die dezelfde artikelen verkoopt maar gedoemd is om te sluiten. Dat kan in dit land niet meer, dat is rechtsongelijkheid."

Mijn collega's zijn zwaar de pineut Markthandelaar

Geelen krijgt bijval van een collega die kaas verkoopt op de Oldenzaalse markt. Hij heeft dan nog het geluk dat hij mag blijven verkopen. Dat realiseert de marktkoopman zich ook terdege. "Ik heb geluk dat ik kaas verkoop en dat ik hier wel mag staan, maar het is een halve markt geworden. Mijn collega's zijn zwaar de pineut, terwijl dat volgens mij niet nodig is."

Ondeelbaar

Geelen hoopt op steun van de regering. "Wat ik heel graag zou willen is dat de regering inziet dat wij als non-food onze plek kunnen innemen op de markt. Wij voldoen aan alle regels qua veiligheid. Het is gewoon verantwoord. De markt zou gezien moeten als één en ondeelbaar, net als supermarkten."

Een woordvoerder van supermarktketen Jumbo zegt dat het non-food assortiment van de supermarktketen niet is uitgebreid sinds de lockdown. Het vervangen van het assortiment voor de Hema-producten stond volgens de supermarkt al sinds begin 2020 op de planning en zal niet extra worden gepromoot.