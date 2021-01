PEC Zwolle heeft met Manuel Benson derde aanvallende versterking binnen

Eerder speelde Benson in zijn geboorteland voor Lierse, Genk en Moeskroen. Zwolle had in de zomer al interesse in de aanvaller. Toen ging een overgang niet door vanwege een blessure. Eind 2020 kwamen beide clubs er niet uit, maar dit keer dus wel.

Vertrouwen

"De Nederlandse competitie volg ik op de voet en ik heb veel goede dingen gezien en gehoord over PEC Zwolle. Het is een ploeg die graag de bal heeft en wil voetballen op de helft van de tegenstander. Die aanvallende stijl past in mijn straatje. Daarnaast volgt de club mij al langere tijd intensief en daar straalt vertrouwen uit. De keuze had ik dan ook snel gemaakt. Ik ben topfit en hoop dan ook zo snel mogelijk bij de wedstrijdselectie te zitten, want ik heb veel goesting om op het veld de supporters te vermaken", zegt Benson over zijn transfer.

Drie aanwinsten

Ook Mike Willems, technisch manager van PEC, is in zijn nopjes met de komst van Benson. "Het was bekend dat wij vooral in de voorste linie nog versterking zochten. Met de komst van Buitink, Misidjan en nu Benson hebben we drie kwalitatieve aanwinsten gestrikt. Wij hebben hem sinds vorig seizoen al op onze radar staan. Ondanks dat de transfer toen niet doorging, heb ik wel intensief contact met hem gehouden."

"Toen bekend werd dat zijn huidige werkgever nu wel openstond voor een verhuurperiode, hebben we direct doorgeschakeld. Ondanks veel interesse uit Nederland en België, waren we er mede door onze goede verstandhouding snel uit. Benson past bij onze kijk op voetbal en moet met zijn aanvallende kwaliteiten in staat zijn onze spitsen te bedienen, waardoor hopelijk ook het scorend vermogen van onze selectie verder zal toenemen", aldus Willems.

FC Groningen

Volgens De Stentor probeerde FC Groningen gisteren nog om Benson voor de neus van Zwolle weg te kapen. Dat lukte die club eerder al bij Alessio Da Cruz. Maar Benson was niet gevoelig voor de betere aanbieding uit het noorden.