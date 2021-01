Haaksbergen hengelt NK BMX binnen

Bij BMX Club DVO komen de fietsers op zaterdag 3 en zondag 4 juli in actie. De club bestaat dit jaar veertig jaar. Voorzitter Herman Dijk is dan ook een trots man: "Wij zijn blij en vereerd dat wij in juli 2021 het Nederlands Kampioenschap van de KNWU mogen organiseren. Het is een bijzonder jaar voor ons en het organiseren van een mooie, grote, nationale wedstrijd, zoals het NK, past dan ook prima in onze jubileumagenda. De club zal alle mogelijke moeite doen, om de wedstrijd door te laten gaan. Rekening houdende met eventuele restricties van de overheid uiteraard."

Kennis en ervaring

"Als club hebben we de ruimte, kennis en ervaring om een leuke en grote wedstrijd te organiseren en we gaan er vooralsnog van uit dat we wederom een mooie wedstrijd kunnen beleven in juli", sluit hij af.