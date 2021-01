Ondernemers Zwolle brengen politie gebak na kordaat ingrijpen gisteravond

"We gaan straks nog even gebak langsbrengen bij de politie. Die zijn we heel veel dank verschuldigd." De Zwolse binnenstadsmanager Aukje Grouwstra is maar wat blij dat door snel ingrijpen van de politie veel erger is voorkomen tijdens de aangekondigde rellen van gisteravond.

De beelden van de compleet ontspoorde ongeregeldheden zondag in Enschede stonden ze in Zwolle helder op het netvlies. "Samen met de gemeente hebben we gekeken wat we preventief konden doen en zijn we aan de slag gegaan. We zijn dit in Zwolle natuurlijk niet gewend. Maar dit had ook niets met demonstreren te maken", vindt Schouwstra.

Geen grote vernielingen

De binnenstadsmanager zegt erg blij te zijn met de korte lijntjes die er zijn in de provinciehoofdstad. "Daardoor kon direct worden ingegrepen. Er zijn geen grote vernielingen aangericht en daar mogen we ons heel gelukkig mee prijzen."

Ook bij Grouwstra zijn berichten bekend dat op social media wordt opgeroepen vanavond weer samen te komen in Zwolle. "We blijven niet stilzitten en blijven alert. Natuurlijk houd ik mijn hart vast als ik die berichten lees. We weten niet wat ons te wachten staat."

Stad op slot

Een boer uit Kamperveen heeft bij de burgemeester nog aangeboden om met minstens tweehonderd trekkers de stad op slot te doen. "De boeren houden ook van Zwolle, net als de PEC-supporters die opriepen niet naar de stad te komen. Iemand stelde zelfs voor alle bruggen open te gooien, zodat niemand er mee in zou kunnen. Zwolle is een stad, maar met een dorpse mentaliteit. We helpen elkaar waar het kan."