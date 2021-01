Rouveen breekt wereldrecord met pindalijn van meer dan een kilometer

Vandaag is in het buitengebied van Rouveen voor 1.200 meter aan pinda’s opgehangen. Goed voor een nieuw wereldrecord. Bedenkster Tine Erkens is erg tevreden: “En ook leuk dat zoveel mensen tijdens deze lockdown ons wilden helpen”

Het vorige record doppinda's aan elkaar knopen stond op 566 meter. Dat kan natuurlijk veel beter, dacht Tine. Ze wilde het record van basisschoolkinderen uit Delft verbreken. "Ik kwam op het idee door een filmpje van het Jeugdjournaal. Vier jaar geleden waren ze op bezoek bij die klas in Delft. Ik dacht: dat kan beter."

"We vonden het meteen een goed idee", zegt beheerder Hanneke Rademaker van het informatiecentrum. "We zetten onbescheiden hoog in met een kilometer. Het is een leuke activiteit in deze rare tijd én het is goed voor de vogels en dus de natuur. Het mes snijdt aan meerdere kanten."

Officieus

Het wordt overigens wel een officieus wereldrecord, want officiële organisaties zoals het Guinness Book Of Records worden er niet bij betrokken. Het kost enkele duizenden euro’s om dat traject door te gaan. Dat is volgens de organisatie onnodig: "Meedoen is minstens zo leuk als het eindresultaat. De voorpret is al leuk".

"We hebben scholen, kinderclubs en zorginstellingen in Zwartewaterland en Staphorst aangeschreven met de vraag of ze mee wilden doen. Vooraf zijn hier palen in de grond gezet en maandag zijn we begonnen met het ophangen van de eerste meters. Deze week leek het er even op dat we de kilometer niet zouden halen. Maar er is vrijdag en zaterdag nog enorm veel ingeleverd, waardoor we nu uiteindelijk boven de 1.200 meter uitkomen”, vertelt Tine.

Vogels blij

"De vogels in het Staphorsterveld hebben de komende maanden in ieder geval genoeg te eten. Ze komen vast wel op, want er zitten d’r hier enorm veel", besluit de jonge bedenkster.