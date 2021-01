Vanaf 18.00 uur noodbevel in Zwolle om rellen te voorkomen

Gisteravond was het onrustig, nadat er 's middags oproepen op social media werden geplaatst om te gaan rellen. Al sinds het ingaan van de avondklok, afgelopen zaterdag, is het in een aantal steden in het land onrustig.

Snijders reageerde vanmorgen al inhoudelijk op de rellen van gisteravond. "Onruststokers hebben in Zwolle alle grenzen overschreden. Volstrekt onacceptabel en daarom is de ME in actie gekomen", zei hij.

Noodbevel

Om ongeregeldheden zoals gisteravond te voorkomen, geldt er dus vanaf zes uur uur een noodbevel. Er zijn aanwijzingen dat er vanavond in Zwolle weer rellen uitbreken.

Een noodbevel wordt in uitzonderlijke gevalen toegepast, bijvoorbeeld bij de verstoring van de openbare orde of een volksopstand. Zo'n bevel wordt door de burgemeester uitgevaardigd, zoals nu in Zwolle. Daarmee wordt afgeweken van de normale wet. Dat kan aleen als de veiligheid van burgers in het geding is. Een noodbevel kan duren zolang de burgemeester het nodig acht. (Bron: Omroep Gelderland)

"Het is verboden om in groepen bij elkaar te komen en de politie zal ook ogenblikkelijk optreden", zegt Snijders.

"Ik zeg ook tegen de jongeren zelf: blijf thuis, kom niet naar de binnenstad. Het heeft geen zin, je hebt er niets te zoeken en er gebeurt ook helemaal niets vanavond."

Volgens Snijders zijn het vooral jongeren die de onrust veroorzaken. "Het zijn kinderen van 14, 15 en 16 jaar die een belangrijk onderdeel van het gezelschap vormen. Daarom doe ik een oproep aan de ouders om hun kinderen thuis te houden."

Ook stuurt hij een brief aan de scholen om ouders te vragen om hun kinderen in de gaten gehouden. De burgemeester van Enschede deed dit gisteren ook.

Zorgen

"Ik merk aan de inwoners van de stad dat ze verontwaardigd zijn", vertelt Snijders over de reactie van de Zwollenaren. "De ondernemers zijn bezorgd. Horecaondernemers, winkeliers en inwoners van de binnenstad maken zich zorgen. Dat snap ik."

Toch is Snijders niet bang geweest voor taferelen, zoals in Den Bosch en Rotterdam. Daar werden winkels geplunderd en brandjes gesticht. "Dat past niet bij de stad Zwolle. Dat voel en merk ik ook."

"Maar het is altijd onvoorspelbaar en we zijn op alles voorbereid", zegt hij.

Drie aanhoudingen

In het centrum van Zwolle verzamelde zich gisteravond een grote groep mensen op de Grote Markt. De groep werd door de politie uit elkaar gedreven. Er werden drie mensen aangehouden.

Om tien uur was de situatie weer zo goed als onder controle.